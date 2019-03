L' Inter regge a Francoforte e strappa un ottimo 0-0 Brozovic sbaglia un rigore

Wanda "sfascia" Icardi e l' Inter . Lo spogliatoio non li regge più : Un comunicato secco, poche parole per aprire un mondo. Perché se è vero che Handanovic nuovo capitano sia una notizia, è ancor più vero che la notizia grossa è che Mauro Icardi non lo sia più. Finita?...

Spal - il ds Vagnati : 'Colpo mancato? H Inter egger - Jankovic ricorda Suso' : Il direttore sportivo della Spal , Davide Vagnati , parla a Sky Sport dell'ultimo colpo Jankovic : 'Siamo convinti che sia il giocatore giusto per noi. Come Suso? Ci assomiglia, riesce a giocare bene anche sulla trequarti. Colpo mancato? Hinteregger '.

Boban : 'Fair-play finanziario da correggere - così blocca Inter e Milan. Koulibaly? La gara andava sospesa' : Zvonimir Boban non ha mai avuto peli sulla lingua e, anche ora che è vicesegretario generale della Fifa, dice chiaramente quello che pensa. Lo ha fatto anche parlando alla Gazzetta dello Sport , in un'Intervista in cui si schiera contro l'attuale sistema del Fair-play finanziario deciso dall'Uefa: ' Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario Inter e Milan ...