I Limp Bizkit con Marilyn Manson hanno suonato una cover dei Nirvana durante il Three

(Di giovedì 7 marzo 2019)ilDollar Show, Y'all iconunadei, per la precisione quella straziante Heart-shaped box contenuta nell'album "In Utero" (1993), l'ultima prova in studio della squadra di Kurt Cobain. Il concerto di Fred Durst e soci ha avuto luogo al Trobadour di Los Angeles ed è stato un live ricco di sorprese. Non si trattava solamente delledi Behind blue eyes degli Who, di Faith di George Michael e di For whom the bell tolls dei Metallica: i fan si sono ritrovati di fronte alla formazione originale della band con Sam Rivers al basso come ai vecchi tempi.Tra gli ospiti eccellenti, oltre al Reverendo, erano presenti anche Billy Corgan degli Smashing Pumpkins e il rapper Machine Gun Kelly. Fred Durst stava sulla balconata e impugnava il microfono in tutta tranquillità, come se si trovasse a un party ...

