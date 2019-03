Highlights Europa League | Napoli-Salisburgo 3-0 Video Gol e tabellino

VIDEO Napoli-Salisburgo 3-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Milik e Fabian Ruiz scatenati : Il Napoli ha sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza. Milik ha aperto le marcature al 10′ sfruttando al meglio il passaggio filtrante di Mertens, sei minuti più tardi Fabian Ruiz ha raddoppiato con uno splendido tiro al volo e nella ripresa è arrivato ...

VIDEO Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Brozovic sbaglia un rigore : L’Inter ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. I nerazzurri tornano a casa con un risultato a reti bianche e ora dovranno inseguire la qualificazione ai quarti di finale in occasione del match di ritorno in programma tra sette giorni a San Siro. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno avuto una ghiottissima occasione per segnare ma Brozovic si è fatto ...

Highlights Europa League : Eintracht-Inter. Video Gol e tabellino : Highlights Europa League EINTRACHT INTER – Sarà l’arbitro scozzese William Collum a dirigere la gara d’andata degli ottavi di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, in programma domani sera alle 18:55 alla Commerzbank Arena, la prima sfida tra le due squadre in una gara europea e la prima mai diretta dal fischietto di Collum. Quella di […] L'articolo Highlights Europa League: Eintracht-Inter. Video Gol e tabellino proviene da ...

Highlights Europa League : Napoli-Salisburgo. Video Gol e tabellino : Highlights Europa League NAPOLI SALISBURGO – Sarà l’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov a dirigere la gara d’andata degli ottavi di Europa League tra Napoli e Salisburgo, in programma giovedì sera alle 21 al San Paolo. Si tratta della prima sfida tra le due squadre in una gara europea e la prima mai diretta dal fischietto di Kulbakov che […] L'articolo Highlights Europa League: Napoli-Salisburgo. Video Gol e tabellino proviene da Serie A ...

Video/ Napoli Zurigo - 2-0 - : Highlights e gol della partita - Europa league - : Video Napoli Zurigo , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di Europa league. Gli azzurri trovano la qualificazione.

Video/ Inter Rapid Vienna - 4-0 - : Highlights e gol - Europa League - : Video Inter Rapid Vienna, è terminata 4-0 la sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, nerazzurri qualificati agli ottavi.

Pagelle Inter Rapid Vienna 4-0 Europa League - Highlights e tabellino del match : Pagelle Inter Rapid Vienna – Tutto facile per gli uomini di Luciano Spalletti che che sbrigano in pochi minuti la pratica Rapid Vienna. Dopo la vittoria in terra austriaca per i nerazzurri è arrivata la vittoria anche nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. A decidere il match sono stati i […] L'articolo Pagelle Inter Rapid Vienna 4-0 Europa League, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

VIDEO Napoli-Zurigo 2-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Le reti di Verdi e Ounas valgono gli ottavi : Il Napoli ha sconfitto lo Zurigo per 2-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League e si è così qualificato per gli ottavi di finale della seconda competizione continentale per importanza. I partenopei, nonostante un ampio turnover, sono riusciti a sconfiggere la modesta formazione svizzera replicando così il successo dell’andata (3-1) e proseguono la propria avventura nel torneo. A sbloccare la partita è stato Verdi che ...

Pagelle Napoli Zurigo 2-0 Europa League - Highlights e tabellino del match : Pagelle Napoli Zurigo – Torna l’Europa League al San Paolo per l’incontro tra Napoli e Zurigo. Quasi una formalità per i campani vittoriosi 3-1 nella gara d’andata in Svizzera. Nelle due squadre figurano diversi giovani talenti, nello Zurigo sono molti gli under 21, tra cui un classe 2002. I giovanissimi del Napoli sono il mediano Amadou Diawara, 21enne guineano […] L'articolo Pagelle Napoli Zurigo 2-0 Europa ...

Pagelle Napoli Zurigo Europa League - Highlights e tabellino del match : Pagelle Napoli Zurigo – Torna l’Europa League al San Paolo per l’incontro tra Napoli e Zurigo. Quasi una formalità per i campani vittoriosi 3-1 nella gara d’andata in Svizzera. Nelle due squadre che si scontreranno domani figurano anche giovani talenti, nello Zurigo sono molti gli under 21, tra cui un classe 2002. I giovanissimi del Napoli sono il mediano […] L'articolo Pagelle Napoli Zurigo Europa League, ...

VIDEO Siviglia-Lazio 2-0 - Highlights - gol e sintesi. Biancocelesti eliminati dall’Europa League : Il Siviglia ha sconfitto la Lazio per 2-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League, la compagine spagnola ha così eliminato i Biancocelesti dalla seconda competizione continentale per importanza. I padroni di casa, che si erano imposti all’Olimpico per 1-0, sono passati in vantaggio nel cuore del primo tempo grazie a Ben Yedder e nella ripresa, in dieci contro dieci, Sarabia ha trovato il raddoppio che ha chiuso ...

Pagelle Siviglia-Lazio 2-0 Europa League - Highlights e tabellino del match : Pagelle SIVIGLIA LAZIO – La sfida di Europa League Siviglia-Lazio vede una sfida nella sfida, un confronto tra alcuni dei più interessanti giovani talenti del calcio, tra cui anche un classe 2000. I giovanissimi del Siviglia sono il terzino sinistro Guilherme Arana, nato il 14 aprile 1997; il portiere Juan Soriano, nato il 23 agosto 1997; il difensore […] L'articolo Pagelle Siviglia-Lazio 2-0 Europa League, highlights e tabellino del ...

Pagelle Siviglia-Lazio Europa League - Highlights e tabellino del match : Pagelle SIVIGLIA LAZIO – La sfida di Europa League Siviglia-Lazio vede una sfida nella sfida, un confronto tra alcuni dei più interessanti giovani talenti del calcio, tra cui anche un classe 2000. I giovanissimi del Siviglia sono il terzino sinistro Guilherme Arana, nato il 14 aprile 1997; il portiere Juan Soriano, nato il 23 agosto 1997; il difensore […] L'articolo Pagelle Siviglia-Lazio Europa League, highlights e tabellino del ...

Video/ Rapid Vienna Inter - 0-1 - : Highlights e gol della partita - Europa league - : Video Rapid Vienna Inter , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di Europa league.