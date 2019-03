E’ un Napoli devastante | secco 3-0 al Salisburgo | quarti più vicini! FOTO ...

Napoli devastante - poker al Parma nel segno di Milik : grande segnale ad una Juventus ferita - si infiamma il big match : Napoli travolgente in trasferta a Parma: 4 gol per liquidare i gialloblu e lanciare un netto segnale alla Juventus. Partenopei in grande forma in attesa del big match del prossimo turno Nel pomeriggio la Juventus soffre a Bologna e vince di misura, grazie a Dybala costretto a ‘rinunciare’ al suo turno di riposo per entrare dalla panchina e risolvere una gara che si era fatta davvero complicata. Più tardi un’altra trasferta, questa volta ...