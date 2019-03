E' la Champions delle rimonte | Juve | con l' Atletico credici #finoallafine

Dopo il Real Madrid crolla anche il Psg : è la Champions delle sorprese : L’edizione 2018-2019 della Champions League sta regalando grosse sorprese. Dopo la storica eliminazione del Real Madrid ad opera dell’Ajax, è stato il turno del Paris Saint-Germain uscire dalla Coppa dalle grandi orecchie. Il Manchester United di Solskjaer, infatti, ribalta lo 0-2 casalingo, vincendo in Francia per 3-1 ed eliminando i parigini. Inglesi trascinati da un poderoso Lukaku, autore di una doppietta, e dal talento di ...

VIDEO Real Madrid-Ajax 1-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Tracollo delle Merengues : Accade l’irreparabile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid, dopo aver vinto 1-2 in trasferta all’andata, crolla in casa sotto i colpi dell’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, cede per 1-4 e viene eliminato. Gli olandesi passano ai quarti grazie alle reti di Ziyech al 7′, di Neres al 18′, di Tadic al 62′ e di Schone al 72′. In mezzo gol del momentaneo 1-3 di Asensio ...

Il calendario delle partite di ritorno degli ottavi di Champions League : Iniziano stasera con Real-Ajax e Borussia-Tottenham, domani la Roma si gioca la qualificazione in Portogallo

Champions League calcio 2019 - orario e programma delle partite della settimana. Come vederle in tv e streaming : Nella stessa settimana in cui andrà in scena l’andata degli ottavi di Europa League si giocherà il ritorno dei primi quattro ottavi della Champions League: per l’Italia sarà in campo la Roma. Si inizierà domani sera con le sfide tra Real Madrid e Ajax, con gli spagnoli che all’andata hanno espugnato il campo degli olandesi per 2-1, mentre nel match tra Borussia Dortmund e Tottenham gli inglesi partiranno dal 3-0 dei primi 90 ...

Champions League - Sergio Ramos stangato per l’assurda regola delle ammonizioni “combinate” : Sergio Ramos ha subito una squalifica raddoppiata in Champions League per effetto dell’assurda regola delle ammonizioni combinate Sergio Ramos, sanzionato con due partite di squalifica da saltare in Champions League dopo l’ammonizione volontaria presa nella gara d’andata tra Real Madrid ed Ajax. Si tratta di una pena esemplare, anche abbastanza assurda. La pratica è infatti molto frequente, solo che Sergio Ramos, ...

Scommesse Champions League 2019 - le quote delle partite del 19-20 febbraio. C’è Juventus-Atletico Madrid : Seconda tornata per quanto riguarda gli ottavi di finale di andata per la Champions League di calcio 2018-2019. Vanno in scena, come di consueto, tra martedì e mercoledì (20 e 21 febbraio), le altre quattro partite per la prima fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club. Entra in scena anche la squadra più attesa in casa Italia: la Juventus. I bianconeri lanciano l’assalto al Wanda Metropolitano di Madrid, ...

Champions League - i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi : Champions League – Si sono concluse altre due importanti match. Si tratta di gare valide per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria della Roma nella giornata di ieri in casa contro il Porto per 2-1, dove si è vista soprattutto la straordinaria doppietta di Nicolò Zaniolo, e il successo esterno del Psg contro il […] L'articolo Champions League, i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi proviene ...

Champions League - il calendario e gli orari delle partite di oggi : Sky Sport HD , canale 252, e Sky Sport Uno DTT , canale 382 del digitale terrestre, . Tottenham-Borussia Dortmund , mercoledì 13 febbraio, ore 21:00. Sky Sport Football, canale 203.

Champions League calcio oggi (13 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming : Proseguono i match validi per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di calcio. Dopo le vittorie di Roma e PSG, rispettivamente contro Porto e Manchester United, la massima competizione continentale va avanti con altri due incontri previsti questa sera dal fascino particolare. Il Real Madrid, campione in carica, andrà sul campo dell’Ajax per iniziare la sua scalata che vuole portare gli iberici a conquistare il ...

Champions League calcio oggi (12 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming. C’è la Roma : L’attesa è ormai finita, dopo due mesi di pausa ritornano le grandi emozioni della Champions League 2018-2019 con i primi scontri ad eliminazione diretta della fase finale. Si parte questa sera con le prime due sfide d’andata degli ottavi di finale in cui si affronteranno Roma-Porto e Manchester United-Psg, due confronti sulla carta abbastanza equilibrati che possono regalare sin da subito grande pathos ed emozioni a non finire. Il ...

Champions - "Ti porto a Madrid" : il viaggio alla scoperta delle avversarie delle italiane : " Ti porto a Madrid", è lo speciale viaggio di Gianluigi Bagnulo e Niccolò Omini, in onda domani, martedì 12 ferbbraio, alle 19.30 su Sky Sport Uno e disponibile su Sky On Demand. "Ti porto a ...