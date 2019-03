Donazioni di organi | le donne italiane sono le più generose d’Europa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Lele prime donatrici diper trapianti da vivente in Europa: su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%. Non solo, anche nel nostro Paese risultano essere le piùcon il doppio dellerispetto agli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle. A livello europeo, l’Edqm (European Directorate for the Quality of Medicines) riporta la più alta percentuale di donatricirispetto a Spagna (65%), Gran Bretagna e Turchia (55%) e Francia (48%).Dal 2001 al 2017state 3.487 le persone che hanno scelto di donare un rene o una porzione del fegato: 2.322(il 66,6%) e 1.165 uomini (33,4%). Un divario ancora più accentuato per quanto riguarda il solo trapianto di rene: in questo caso la percentuale di donatrici sale al 68,9% (2.151contro 973 ...

