Bce | nuovo round di liquidità alle banche Btp e Bund accelerano | Spread giù

Bce lascia tassi fermi a zero e lancia nuovo round di misure di sostegno : La Bce veste i panni della colomba in risposta alla fase di rallentamento dell'economia e annuncia tassi di interesse fermi a zero per tutto il 2019 e un nuovo round di misure di stimolo con le aste Tltro . Lo ha confermato la Bce, al termine della riunione di politica monetaria,...

Commercio - lieve ripresa. Attesa per le stime della Bce. In arrivo un nuovo maxiprestito? : Dopo una serie di dati negativi sulla nostra economia, uno spiraglio arriva dal Commercio al dettaglio. L'Istat sottolinea una leggera ripresa, soprattutto per la grande distribuzione

Bce : nuovo Tltro a banche da settembre : Queste nuove operazioni contribuiranno a preservare le favorevoli condizioni di prestito bancario e la regolare trasmissione della politica monetaria. Lo annuncia la Bce.

Bce di nuovo in campo a sostegno delle banche : Tltro a marzo : ...6 trilioni in bond per stimolare la crescita, la BCE sta ora preparando il terreno per concedere alle banche prestiti a più lungo termine per garantire che il credito scorra verso l'economia anche ...

Verbali Bce - decisione su nuovo TLTRO non va presa in fretta : Durante il meeting del 24 gennaio scorso , i membri del board hanno espresso un giudizio cupo sull'economia della zona euro ed hanno discusso di "eventuali nuove potenziali operazioni" che dovrebbero ...

Bce : anche Villeroy apre a nuovo bazooka monetario : Tuttavia Villeroy ha detto che gli strumenti di liquidità dovrebbero essere utilizzati "solo se esiste un caso di politica monetaria " e 'non possono essere progettati per esigenze specifiche di ...

Motore Germania si inceppa - DWS : Bce potrebbe fare di nuovo fuoco : Anche il Motore della locomotiva europea si è inceppato. Con la frenata della Germania certificata dagli ultimi dati macro, in tanti hanno iniziato a chiedersi 'quando' potrebbe arrivare la prossima ...

Bce : "colomba" Philip Lane sarà il nuovo capo economista al posto di Peter Praet : E' Philip Lane il governatore della banca centrale irlandese il nuovo membro della Bce indicato dai ministri delle finanze della zona euro. Il futuro capo economista della Banca centrale europea dovrà ...