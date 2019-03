Anticipazioni U&D | la decisione di Gemma al castello | arriva il ' no' in lacrime a

Anticipazioni U&D del 7 marzo - Teresa perde le staffe contro Andrea : 'Sei falso' (VIDEO) : Prosegue l'appuntamento settimanale con Uomini e donne e domani, 7 marzo, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 con una nuova puntata dedicata al trono classico. In queste ore, infatti, sulla pagina Instagram del programma sono state diffuse le prime Anticipazioni su quello che vedremo in onda giovedì pomeriggio e possiamo svelarvi che andrà in onda il tanto atteso confronto in studio tra Teresa Langella e Andrea Dal ...

Anticipazioni U&D oggi : segnalazione su Stefano - avvistato con una 'sconosciuta' ragazza : Uomini e donne torna oggi 6 marzo su Canale 5 per la terza puntata settimanale dedicata al Trono Over. Dopo l'ampio spazio dedicato ieri alle novità riguardanti Roberta Di Padua, ancora alle prese con i posteri della sua frequentazione con Riccardo Guarnieri, l'appuntamento odierno ripartirà da un nuovo scambio di battute tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, con la presenza del terzo incomodo Giorgio.Al centro dello studio siederanno anche ...

Anticipazioni U&D - Giulia Caviglià spiega la sua reazione : 'La rabbia fa dire tante cose' : Giulia Cavaglià durante la nuova registrazione di Uomini e Donne ha cercato di spiegare la reazione avuta dopo aver capito di non essere la scelta di Lorenzo Riccardi. La ragazza in seguito alla scelta del tronista, durante un momento di sfogo ha criticato duramente Riccardi e la sua ‘rivale’ in amore....Continua a leggere

Anticipazioni U&D - la scelta di Gemma Galgani : avrebbe detto 'no' a Rocco : Il castello è diventato ormai la location abituale delle scelte di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Nelle ultime settimane sono andate in onda le tanto discusse ed interessanti scelte di Lorenzo Riccardi con il sì di Claudia Dionigi e quella di Teresa Langella culminata con il rifiuto di Andrea Dal Corso. Oggi è stata registrata una nuova ...

Anticipazioni U&D - Andrea vuole riconquistare Teresa - Martina : 'Lui mi ha cercata' : Potrebbe esserci un lieto fine per Teresa Langella dopo il no ricevuto da Andrea Dal Corso durante la scelta a Uomini e Donne. Il veneziano sarebbe tornato sui propri passi e vorrebbe riconquistare la fiducia della campana. La Langella è stata ospite ieri pomeriggio alla registrazione del trono classico di Uomini e Donne, nella quale ha raccontato quello che sta succedendo. Andrea vuole riconquistare Teresa Sono passate due settimane dalla ...

Anticipazioni U&D - registrazione di ieri : il pentimento di Andrea potrebbe essere tardivo : Si è tenuta ieri 28 febbraio negli studi Elios di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Erano presenti i tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, insieme all'ospite Teresa Langella. La prima parte della puntata è stata dedicata proprio a quest'ultima e al clamoroso ripensamento di Andrea Dal Corso, dopo il 'no' che l'ha fatta tanto soffrire nello speciale serale dedicato alla scelta. L'ex ...

U&D Anticipazioni : Andrea e Teresa si sono rivisti durante la scelta di Ivan : Clamoroso colpo di scena durante la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, registrata oggi 28 febbraio negli studi Elios di Cinecittà. Protagonista indiscussa è stata la tronista Teresa Langella, la quale ha dichiarato di aver incontrato Andrea Dal Corso durante la scelta di Ivan Gonzalez per un confronto a pochi giorni dalla non scelta. Uomini e Donne trono classico: Andrea vuole una seconda chance con Teresa Scendendo nel ...

Anticipazioni U&D - Andrea Dal Corso corteggia Teresa : 'Le ho dato il numero' : Oggi 28 febbraio 2019 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Oltre ai tronisti Andrea, Angela e la nuova arrivata Giulia Cavaglià, si è parlato nuovamente dei due indiscussi protagonisti delle ultime settimane, Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La scelta di Teresa si concluse con un secco ''no'' ...

Anticipazioni U&D - Andrea ritorna da Teresa dopo il rifiuto chiedendo un'altra possibilità : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le Anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del trono classico rivelano che ci sono delle novità importanti che riguardano l'ex tronista Teresa Langella, che come ben si sa è stata rifiutata alla scelta finale da Andrea Dal Corso. L'ex tentatore, infatti, ha risposto con un secco e deciso no alla proposta di fidanzamento della tronista, lasciando tutti senza parole. Eppure in queste ...

Anticipazioni U&D : Ivan Gonzalez rischia il 'no' di Natalia : Secondo le ultime indiscrezioni che ci giungono dalla registrazione della puntata speciale della scelta di Uomini e Donne di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo del programma di Maria De Filippi potrebbe concludere l'avventura sul trono classico con un no della sua scelta. Infatti, secondo i rumors del popolo del web, lo spagnolo sarebbe rimasto molto deluso da un determinato comportamento di una delle sue corteggiatrici. Ricordiamo che l'ex ...

Anticipazioni U&D la scelta : ci sarebbe stato il lieto fine per Ivan e Luigi : Mancano pochi giorni al terzo e ultimo appuntamento dello Speciale di Uomini e Donne dedicato alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales. La puntata andrà in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5 e molti fan di Maria De Filippi sono in trepida attesa per conoscere le scelte dei due tronisti e soprattutto sapere se ci sia stato il tanto atteso lieto fine. Le registrazioni al castello sono avvenute in questi giorni e sono già ...

Anticipazioni U&D : Luigi avrebbe scelto Irene - Valentina forse a casa a mani vuote : In queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla scelta di Luigi Mastroianni. Il momento conclusivo del suo trono andrà in onda venerdì 1 marzo su Canale 5. Così come accaduto per le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, nonostante la produzione di Uomini e Donne provi ad essere molto riservata in merito, degli spoiler emergono ugualmente. Ieri sera, infatti, pare sia stata registrata la scelta di Luigi e il ragazzo ...

Anticipazioni U&D : dopo la mancata scelta - la Paragoni potrebbe ripartire da Andrea : Le Anticipazioni di Uomini e donne continuano a concedere ampio spazio alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, che andranno in onda su Canale 5 probabilmente venerdì 1 marzo. I due tronisti hanno già registrato il weekend in villa insieme alle rispettive corteggiatrici e di recente sono stati protagonisti anche delle feste di fidanzamento nel castello medievale. Stando a quanto riportano da Il Vicolo delle News, lo spagnolo ha concluso ...

Anticipazioni U&D - Luigi avrebbe ricevuto il 'sì' di Irene : La registrazione della scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e donne è stata effettuata ieri 26 febbraio nel romantico castello medievale che ha già ospitato le puntate dedicate a Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. L'ex corteggiatore di Sara Affi Fella doveva prendere la sua decisione tra Valentina Galli e Irene Capuano, le due ragazze che maggiormente avevano attirato la sua attenzione nel percorso televisivo durato circa quattro mesi. La prima ...