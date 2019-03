Testo dell’inedito di Alberto “Non sarebbe passione”

wittytv

(Di mercoledì 6 marzo 2019) E per le volte che mi hai fatto sentire davvero quanto a volte una carezza sia da preferire al pensiero che la vita in fondo è bella anche senza ragione ma non senza passioneE cosa resta di quel fragile essere umano tutto testa e preconcetti che tu hai sciolto pian piano e che è cresciuto col sorriso che se non c’era lo inventavamo pochi soldi ma tanta passioneDa ra ra ra ra ra ra da ra rà da ra rà da ra ra rara raSe non fossi canzone non canterei Se non fossi rifugio non resterei Se non fossi desiderio non brucerei Se non fossi proprio come adesso seiSe non fossi parole non parlerei Se non fossi le stelle non sognereiSe non fossi la pelle non brucerei e nonpassione, noSe tu fossi in ritardo io ti aspetterei ma se non fossi quello sguardo non ti aspetterei Se non fossi ogni giorno come ogni giorno seinonpassione nonpassionePer ogni ...

DDELCOMMUNE : BELLISSIMO IL TESTO DELL'INEDITO DA ALBERTO ' NON SAREBBE PASSIONE ' : - LoredaconLory : non c'e' un premio della critica per il testo dell'inedito di Pecora ? #oraomaipiu - ehiitsdani : Ma voi capite qualcosa del testo dell'inedito di Tish?? No perché la canzone è anche carina ma lei deve assolutamen… -