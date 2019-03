Samsung avvia la produzione di massa dei primi chip eMRAM

Samsung e Fastweb avviano a Milano i test sulla rete 5G Fwa per sostituire la Fibra : Fastweb e Samsung hanno avviato la prima sperimentazione in Italia sul 5G Fwa (Fixed Wireless Access), una rete che potrebbe rappresentare una valida alternativa alle reti fisse in Fibra FTTH. L'articolo Samsung e Fastweb avviano a Milano i test sulla rete 5G Fwa per sostituire la Fibra proviene da TuttoAndroid.

Samsung avvia la produzione di memorie da 1 TB per gli smartphone - ciao ciao problemi di spazio : Lo spazio di archiviazione a disposizione sugli smartphone non è mai sufficiente. Così siamo costretti di tanto in tanto a cancellare foto, video e app per liberare qualche megabyte. Ecco allora una buona notizia. Samsung ha annunciato di avere avviato la produzione in serie di un chip di memoria per smartphone da 1 terabyte. Tecnicamente si tratta di uno Universal Flash Storage (eUFS) 2.1 e il vantaggio che apporta è di ampliare lo spazio di ...