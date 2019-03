Latte | Confagricoltura | in Veneto nel 2018 hanno chiuso 130 allevamenti 2

Latte : Confagricoltura - in Veneto nel 2018 hanno chiuso 130 allevamenti : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - La rivolta del Latte in Sardegna riporta l’attenzione sul comparto anche in Veneto, che nell’ultimo decennio ha vissuto momenti di crisi molto pesanti. I dati del 2018 confermano il trend negativo dell’ultimo decennio, con la chiusura di oltre un centinaio di stalle in