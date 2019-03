La magia rock dei Negramaro a Roma con Lele sul palco e l’omaggio di Giuliano a Lucio

optimaitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Nella prima delle due seratene dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 un PalaLottomatica gremito in ogni ordine di posto ha ospitato il primo concerto del 2019 dei, ideale seguito dello show allo stadio Olimpico della scorsa estate che, ha ricordatoSangiorgi, "è una notte che ci è rimasta nel cuore".D'altrondeè una seconda casa per la band salentina: qui sono nati, lo scorso autunno a poche settimane di distanza, i piccoli Ianko e Stella, figli di Emanuele Spedicato eSangiorgi. È la città in cui, ormai da lungo tempo, il frontman vive e compone per gran parte dell'anno ("Sei tu la mia città è stata scritta sui sampietrini di" ha ricordato in concerto) e inevitabilmente diventa la tappa prediletta da chi arriva un po' da tutta Italia, come dimostra la bandiera dei 4 mori lanciata sulverso la fine dello show al ...

sagittablu : RT @OptiMagazine: La magia rock dei @Negramaro a #Roma con #Lele sul palco e l'omaggio di Giuliano a #LucioBattisti (video) #Negramaro #Neg… - nicolebassano : RT @OptiMagazine: La magia rock dei @Negramaro a #Roma con #Lele sul palco e l'omaggio di Giuliano a #LucioBattisti (video) #Negramaro #Neg… - civita_angela : RT @OptiMagazine: La magia rock dei @Negramaro a #Roma con #Lele sul palco e l'omaggio di Giuliano a #LucioBattisti (video) #Negramaro #Neg… -