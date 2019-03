Just Cause 4 e Fallout 4 sono solo alcuni dei titoli che entreranno a marzo nell' Xbox

Dopo pochi mesi dal lancio - Just Cause 4 è disponibile su Xbox Game Pass : Just Cause 4 è il quarto capitolo della famosa serie sandbox creata dai ragazzi di Avalanche Studios, ed è ora disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass.Come riporta Gamespot, la notizia è stata data da Microsoft tramite lo screenshot di una casella email (palesemente falsa) e di una ed una lettera di una certa Melissa McGamePass. La lettera indicava che dal 7 marzo, un titolo che iniziava per J sarebbe stato disponibile su Xbox Game Pass. ...

Le vendite di Just Cause 4 non hanno rispettato le aspettative di Square Enix : Durante il suo ultimo report finanziario, Square Enix ha rivelato che Just Cause 4 ha ottenuto prestazioni inferiori alle aspettative e che ha venduto meno unità rispetto a quanto previsto. Ecco le dichiarazioni di Square Enix riportate da DSOGaming:"Il 3° trimestre del sottosegmento HD Games è stato caratterizzato da una crescita nelle festività natalizie con le vendite digitali, in particolare con le vendite di Shadow of the Tomb Raider e dal ...

Il primo episodio di Life is Strange 2 - Just Cause 3 e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio : Come segnala VG247.com, Microsoft ha annunciato sei nuovi titoli per Xbox Game Pass questo mese.A partire da oggi, 3 gennaio, tre nuovi giochi verranno aggiunti alla libreria Xbox Game Pass e altri arriveranno la prossima settimana.Il primo episodio di Life is Strange 2 è disponibile da oggi. L'uscita segue Life is Strange: The Complete Season e Life is Strange: Before the Storm, arrivati rispettivamente il 20 dicembre e il 27 dicembre.Read ...

EDGE massacra Darksiders 3 e accoglie tiepidamente Just Cause 4 e Ashen : Come spesso accade l'ultimo numero di EDGE propone almeno una manciata di voti che hanno alimentato le discussioni degli utenti di ResetEra e in particolare una insufficienza pesante e delle sufficienze risicate che non hanno convinto a pieno.Il gioco che ne esce con le ossa maggiormente rotte è sicuramente Darksiders III che si porta a casa un pesante 4. Ashen e Just Cause 4 raggiungono appena il 6, l'artisticamente eccelso GRIS fa leggermente ...

Just Cause 4 : abbiamo testato il gioco su tutte le console - analisi comparativa : Riuscirà Avalanche a riportare la serie di Just Cause sul percorso giusto? Il recente arrivo dell'ultima incarnazione della saga ha visto lo sviluppatore alzare l'asticella delle ambizioni per questa IP. Sono stati aggiunti, infatti, un motore fisico ancora più fuori di testa, obiettivi e attività variegate, missioni dall'alto tasso di adrenalina e condizioni meteo avverse applicate a quattro biomi differenti. Se pensiamo a quanto il gioco ...