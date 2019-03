Isola | Fogli umiliato | Marcuzzi alla gogna social

Isola dei Famosi - il trionfo di Riccardo Fogli dopo lo schifo in diretta : le cifre che lo incoronano : Non tutti i mali vengono per nuocere: i bookmaker di Sisal Matchpoint piazzano Riccardo Fogli sul podio dei vincitori de l’Isola dei Famosi 2019. Nonostante il pessimo momento di televisione e lo stato emotivo dell’ex cantante dei Pooh, questo adesso potrebbe beneficiare del faccia a faccia avuto co

Isola dei Famosi - Mediaset interviene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili riguardo alla vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito ...

Isola dei famosi - gli ex Pooh scendono in difesa di Fogli : Il settimanale Oggi pubblica le reazioni di tre ex dei Pooh alla gogna-tv cui è stato sottoposto l'amico Riccardo Fogli a L'Isola dei famosi. In un videomessaggio, Fabrizio Corona ha rivelato di avere le prove di una presunta relazione tra la moglie di Fogli e un suo amico, relazione da lei smentita: "Ho frequentato lei e Giampaolo Celli, ho fatto cene ed eventi con loro due", ha detto Corona. "Se ti metti con una donna più giovane devi ...