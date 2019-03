Inter e il caso Icardi | tutte le tappe del rapporto tra l' argentino e i nerazzurri

Calciomercato Inter - caso Icardi : il piano 'diabolico' di Wanda Nara! : La prossima scadenza, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe legata al ritorno a Milano del presidente Steven Zhang : dopo il gran rifiuto di lunedì, infatti, Icardi vorrebbe parlare con il ...

Inter - caso Icardi : ecco la posizione della società : Mauro Icardi dice no: “Sento ancora dolore, il ginocchio non è a posto, non posso rientrare”, questo ha detto l’argentino più o meno a Luciano Spalletti.Ed è una risposta pesante, perché l’Inter ritiene terminato il periodo di ricondizionamento fisico a cui è stato sottoposto il ginocchio destro di Icardi. Dunque: niente trasferta di Europa League contro l’Eintracht e parti che a questo punto sono distanti più o meno come un terzino ...

Sconcerti : «Il caso Abisso-Inter ci dice che la logica di Calciopoli non è cambiata» : Sul Corriere della Sera Nel suo consueto editoriale del lunedì, Mario Sconcerti dedica poche righe a un tema particolarmente interessante: le prospettive di carriera di un giovane arbitro e le lega al caso Abisso. Resta un vecchio vizio che a me spaventa molto. Abisso, arbitro di Fiorentina-Inter, non arbitrera` piu` l’Inter in stagione. Sara` cioe` un cattivo arbitro solo per l’Inter perche´ l’ha scontentata, altre squadre potra` ...

Inter - Steven Zhang ha detto basta : soluzione immediata al caso Icardi - dentro o fuori! : Inter, Steven Zhang ha deciso di dare una scossa all’ambiente nerazzurro cercando di mettere la parola fine sul caso Icardi Steven Zhang vuole dare un taglio alla querelle Icardi. Il presidente dell’Inter ha deciso che è giunta l’ora di dire definitivamente basta, in un senso o nell’altro. La soluzione della questione non è ancora affatto chiara, ma Steven Zhang vuole riunire tutte le parti in causa per stabilire il ...

Inter - Zhang vuole risolvere il caso Icardi : la richiesta a Marotta : Inter Zhang – Ora è arrivato il momento di risolvere la situazione legata al caso Icardi, lo sa Zhang, lo sa la società. A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all’attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far […] L'articolo Inter, Zhang vuole risolvere il caso Icardi: la richiesta a Marotta proviene da Serie A News Calcio - ...

Inter e caso Icardi - Capello a Sky : 'Mauro dovrebbe chiedere scusa' : "Io credo che Icardi dovrebbe andare nello spogliatoio, parlare con i compagni e chiedere scusa ", è questo il pensiero espresso da Fabio Capello al Club di Sky Sport . "Tutti i giocatori, che ...

Inter - Lautaro Martinez torna sul caso Icardi : “non possiamo fare niente per lui” : Lautaro Martinez torna sull’argomento Icardi, le parole dell’attaccante argentino dopo la sconfitta dell’Inter alla Sardegna Arena Non si parla d’altro ormai in casa Inter, il caso Icardi infiamma le notizie di testa dei giornali ed i nerazzurri non possono che gettare acqua sul fuoco per rasserenare l’animo dell’argentino e dei tifosi. Dopo lo sfogo sui social di Maurito, l’opinione pubblica si è ...

Inter - Marotta sgonfia il caso Icardi : "Nessuna rottura con Mauro" : Giuseppe Marotta , come di consueto, si è presentato davanti alle telecamere di Sky Sport per rispondere alle domande prima del match contro il Cagliari. L'amminstratore delegato dell'Inter, come sempre, si è mostrato impassibile e sereno circa il tema che tiene banco da ormai 16 ...

Inter - Marotta torna sul caso Icardi : 'Non c'è rottura - non dobbiamo ricucire' : 'Rispondiamo con un nulla di fatto - ha detto l'ad dell'Inter ai microfoni di Sky Sport -. Di questo argomento se ne sta parlando molto, ma il focus della società e dell'allenatore deve essere ...

Inter - nuova puntata del caso Icardi : lettera all'Inter pubblicata su Instagram : Non si placano le polemiche intorno all'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino poco fa ha pubblicato una lunga lettera sul proprio profilo Instagram, scrivendo parole d'amore verso la squadra nerazzurra. Ma è la chiosa finale inerente al "rispetto" che fa discutere i tifosi Interisti, che adesso si Interrogano su quale futuro attende il centravanti argentino. Questo il post sul profilo dell'attaccante ...

Inter - caso Icardi : Wanda Nara sarebbe disposta ad Interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

Inter - caso Icardi : Zhang ha perso la pazienza - sarebbe pronto a muoversi in prima persona : La questione Mauro Icardi sembra essere sempre molto ingarbugliata, visto che l'Inter non ha potuto contare sulle sue prestazioni neanche nel match di domenica scorsa contro la Fiorentina, terminato 3-3 e che comunque ha visto disputare un'ottima partita a Lautaro Martinez, scelto come suo sostituto. Sono passate ormai due settimane da quando al centravanti argentino è stata tolta la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. Da allora ...