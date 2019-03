Diagnosi precoce del Parkinson | sensori indossabili e intelligenza artificiale

Gli italiani hanno paura dei tumori : si corre ai ripari con Diagnosi precoce e alimentazione sana : Tra i peggiori timori degli italiani ci sono i tumori è questo quanto emerge dal rapporto del Censis dal nome “Ko ai tumori da Papillomavirus” lo studio realizzato con il supporto (ma senza condizionamenti tendono a precisare) con la MSD Italia (una big dell’industria farmaceutica), è stato presentato oggi ad un giorno di distanza dall’International Hpv Awareness Day. Nel rapporto vengono analizzati gli atteggiamenti ...

Germania - tumore al seno : un esame del sangue per la Diagnosi precoce : Con un test del sangue sarà possibile diagnosticare un tumore al seno. I ricercatori della Heidelberg University Hospital, in Germania, ne hanno dato notizia al quotidiano tedesco Bild. I ricercatori spiegano hanno testato questo esame del sangue su 2000 pazienti. In particolare, stando ai primi risultati, il test mostra una sensibilità che raggiunge l'86% per le pazienti al di sotto dei 50 anni e del 60% per quelle di età superiore ai 50 anni. ...

Mammografia addio - basta un test del sangue per la Diagnosi precoce del tumore al seno : Un test del sangue sarà in grado di fornire una diagnosi del tumore al seno. La nuova scoperta destinata a rivoluzionare la medicina e la prevenzione in campo oncologico è opera di un team di ricerca ...

Morto di cancro all'esofago - per i medici era stress/ In questi casi la Diagnosi precoce è decisiva : Un 35enne è Morto di cancro, con i medici che hanno scambiato questa patologia per ansia. Sembra incredibile, ma questa è la storia di Ryan Greenan

Diagnosi precoce DEL TUMORE DECISIVA/ Ecco come evitare tutti i rischi : DIAGNOSI PRECOCE sempre più DECISIVA nello studio dei tumori. Arrivano anche stime ufficiali sui dati sulla sopravvivenza dei malati

Alzheimer - nuova lettura della risonanza magnetica per una Diagnosi precoce : L’Alzheimer è una malattia che solo in Italia colpisce circa 600mila individui, il 5% della popolazione anziana. Un numero purtroppo destinato a crescere. Al momento non ci sono terapie risolutive. Esiste solo la ricerca, unica arma per rallentare e bloccare la progressione della malattia e per effettuare diagnosi sempre più precoci. Proprio una nuova lettura della risonanza magnetica, strumento ormai presente in tutte le strutture ...