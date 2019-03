Di Maio | Legittima difesa non mi entusiasma | ma è nel contratto Il governo non

Legittima difesa - oggi il voto chiave. Di Maio freddo con Salvini - rischio franchi tiratori M5S contro la Lega : il giorno dell'esame chiave per l'approvazione della riforma più chiara a Matteo Salvini: la Legittima difesa, qui tutti i dettagli della riforma e cosa è prevedono le leggi all'estero, . ...

Sulla legittima difesa il Sì poco convinto di Di Maio e l'esultanza di Forza Italia. Zingaretti : "Pensare al lavoro - non alla propaganda" : La legittima difesa "è sicuramente una legge della Lega" ma "è nel contratto di governo. Io sono leale al contratto e si porta avanti e si vota. Non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5s". Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a Rtl, sottolineando che allo stesso modo "non c'era tutto questo entusiasmo della Lega quando abbiamo votato la legge anticorruzione".alla domanda su cosa non gli piaccia della ...

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega. Non entusiasma - ma siamo leali. Più armi? Non è mio modello di Paese” : “Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s sulla Legittima difesa, ma noi siamo leali”. E pure: “Se approvando questa legge si dice che si possono utilizzare di più le armi, questo non è il mio modello di Paese”. Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5 a “No stop news”, ha riconosciuto per la prima volta che il provvedimento bandiera del Carroccio in discussione in queste ore a Montecitorio crea malumori ...

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega. Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s - ma siamo leali” : “Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s sulla Legittima difesa, ma noi siamo leali”. Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5 a “No stop news”, ha riconosciuto per la prima volta che il provvedimento in discussione in queste ore a Montecitorio e su cui punta il Carroccio crea malumori dentro il Movimento. Ma non per questo ha detto che verrà ostacolato perché è parte del contratto. “Sicuramente questa è una ...

Legge sulla legittima difesa rimandata - Salvini a Di Maio : 'Tieni i tuoi o salta tutto' : Il governo Lega-M5s ancora traballa, questa volta a causa il voto sulla legittima difesa, rinviato al 5 marzo. La motivazione ufficiale è una questione tecnica, ma la realtà secondo molti potrebbe essere un'altra: l'obiettivo del rinvio sembra quello di ricompattare i malumori interni tra i 5 Stelle, e il fatto ha ampliato le proteste dei parlamentari leghisti contro gli alleati di governo. Tanto che Salvini, per la prima volta, avrebbe ...

