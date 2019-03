Batistuta e la lezione di vita al figlio | Potrei mantenerlo ma deve sudarsi i

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Gabriel Omarè stato uno degli attaccanti più forti del mondo e nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di tre club argentini, Newell's Old Boys, River Plate e Boca Juniors per poi approdare in Italia. In Serie A, il Re Leone ha giocato per ben nove stagioni con la Fiorentina con cui ha giocato la bellezza di 332 partite segnando caterve di gol, 207 in tutte le competizioni così suddivise: 168 in Serie A, 24 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Italiana e 13 nelle coppe europee.passò poi alla Roma nel 2000-2001 e vinse uno scudetto fantastico, l'ultimo messo in bacheca dai giallorossi. Gabriel ha poi chiuso la carriera per sei mesi all'Inter e poi per due anni all'Al-Arabi che gli ha permesso di tirare la linea a quota 300 gol con le squadre di club che diventano 354 se si contano anche le 54 reti realizzate con la maglia della nazionale argentina, secondo miglior ...

