Ignazio Visco due ore da Conte. Trovato accordo sulle nomine delle partecipate : Sono le 13.30 quando la macchina del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco fa capolino nel cortile di palazzo Chigi. Uscirà dopo oltre due ore. In mezzo, secondo quanto ricostruito da Huffpost, un lungo faccia a faccia con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I due si vedono spesso, una volta al mese in media, ma dall'11 febbraio in poi - data della mancata riconferma di Luigi Federico Signorini, oramai ex vicedirettore di ...