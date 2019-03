Traffico Roma del 05-03-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE PER LO PIU’ SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA CAPITALE. AL MOMENTO PERO’ SI RALLENTA SU VIA TIBURTINA, IN USCITA DALLA CITTA’, TRA VIA DI TOR CERVARA E IL GRA. BREVI CODE INVECE IN ENTRATA POI SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL GRA. INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO VIA ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 11:20 SIMONE CERCHIARA A Roma NORD SUL VIALE CORTINA D'AMPEZZO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DEL FORTE TRIONFALE E VIA MISURINA. A MONTE SACRO CODE SUL VIALE ADRIATICO VERSO VIA DELLA BUFALOTTA. IN QUESTA DIREZIONE DISAGI ANCHE SUL VIALE JONIO INCIDENTE A PIAZZA BOLOGNA ALTEZZA VIA LIVORNO. ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 11:20 SIMONE CERCHIARA A Roma NORD SUL VIALE CORTINA D'AMPEZZO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DEL FORTE TRIONFALE E VIA MISURINA. A MONTE SACRO CODE SUL VIALE ADRIATICO VERSO VIA DELLA BUFALOTTA. IN QUESTA DIREZIONE DISAGI ANCHE SUL VIALE JONIO INCIDENTE A PIAZZA BOLOGNA ALTEZZA VIA LIVORNO. ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 9:50 SIMONE CERCHIARA SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL'ALTEZZA DELL'AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA – DIREZIONE AURELIA – CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE. AL MOMENTO ABBIAMO CODE TRA IL SANT'ANDREA E LA VIA TRIONFALE. SULLA VIA TRIONFALE Traffico ALL'ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 9:50 SIMONE CERCHIARA SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL'ALTEZZA DELL'AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA – DIREZIONE AURELIA – CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE. AL MOMENTO ABBIAMO CODE TRA IL SANT'ANDREA E LA VIA TRIONFALE. SULLA VIA TRIONFALE Traffico ALL'ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 9:20 SIMONE CERCHIARA SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE TRA L'AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E VIA DI CASAL DEL MARMO. CI TROVIAMO QUINDI IN DIREZIONE DELL'AURELIA. RIPERCUSSIONI CON LUNGHE CODE A PARTIRE DAL SANT'ANDREA. STA PROVOCANDO DISAGI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LA A24 E IL RACCORDO ANULARE. CHI ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 8:20 SIMONE CERCHIARA INCIDENTE RISOLTO IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO ALL'ALTEZZA DELLA TANGENZIALE. Traffico IN VIA DI NORMALIZZAZIONE NON È INVECE SCORREVOLE IL Traffico SULLA TANGENZIALE. ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, E SI PROCEDE A ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 8:20 SIMONE CERCHIARA INCIDENTE RISOLTO IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO ALL'ALTEZZA DELLA TANGENZIALE. Traffico IN VIA DI NORMALIZZAZIONE NON È INVECE SCORREVOLE IL Traffico SULLA TANGENZIALE. ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, E SI PROCEDE A ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 7:50 Sic UN INCIDENTE IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI A CHI PROVIENE DALLA TANGENZIALE. SI PROCEDE IN CODA. È UN MOMENTO INTENSO PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico. MOLTI GLI SPOSTAMENTI SOPRATTUTTO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO A Roma. CODE SULLA CASSIA, SULLA ...

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 07:20 Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LAURENTINA CODE ALL'ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER IMMETTERSI SULLA CONSOLARE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TORGLIATTI ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI SI STA VIA VIA NORMALIZZANDO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA CASSIA DOVE CI SONO ANCORA LUNGHE CODE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA PER LE CONSEGUENZE DI UN GRAVE INCIDENTE, L'INCIDENTE È AVVENUTO ALL'ALTEZZA DELLA STAZIONE ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI RESTA SOSTENUTO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, COSÌ COME RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA LUNGHI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL'USCITA ARDEATINA SINO ALLO SVINCOLO TIBURTINA. ANCORA SUL ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI NON MOLTE LE NOVITÀ. APRIAMO ANCORA CON IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA LUNGHI INCOLONNAMENTI CODE TRA LE USCITE CASILINA, PRENESTINA E TIBURTINA. ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA – PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI NON MOLTE LE NOVITÀ. APRIAMO ANCORA CON IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA LUNGHI INCOLONNAMENTI CODE TRA LE USCITE CASILINA, PRENESTINA E TIBURTINA. ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA – PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A ...