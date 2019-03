Giornata della donna | presso Liberitutti una riflessione sul capitalismo

Basket : i migliori italiani della 20aGiornata di Serie A. Amedeo Della Valle e il trio azzurro di Brescia sugli scudi : Al termine Della ventesima giornata di campionato, risulta esserci una valutazione ufficialmente monca di quel che hanno espresso i giocatori italiani in questa tornata di Serie A 2018-2019. Con l’assegnazione del 20-0 a tavolino a Cremona per la squalifica di Gianmarco Pozzecco non tenuta in conto da Sassari, infatti, scompaiono dalle statistiche ufficiali le buone prestazioni che avevano trovato da una parte Michele Ruzzier e Giampaolo ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma Giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della ventesima Giornata. Brilla Andrea Fondelli : Prosegue senza soste la regular season di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo alla fase più importante dell’anno per il campionato di Serie A1, quella delle finali. Andiamo a scoprire i migliori italiani della ventesima giornata. Andrea Fondelli: sta sempre più prendendo le redini della Sport Management. La stella della Nazionale sta continuando a dispensare eccellenti prestazioni per la sua BPM: sabato si esalta, con giocate di classe e ...

Fantacalcio - la Top 11 della 26Giornata : La punizione di Kurtic non ha salvato la Spal ma anche un gol 'inutile' per le sorti di una squadra di A, può fare la differenza tra vittoria e pareggio nel mondo 'fanta'. Rodrigo De Paul , dopo ...

Serie A - le migliori giocate della 26Giornata : Lo scontro al vertice tra Napoli e Juventus era la partita più attesa della 26.esima giornata e si è conclusa con la vittoria dei bianconeri, che hanno fatto un altro passo verso lo scudetto. È stata ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ Giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...

Video/ Verona Venezia - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 27Giornata - : Video Verona Venezia, risultato finale 1-0,: gli highlights e il gol del derby veneto di Serie B. Nella 27giornata decide un gol di Di Gaudio.

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 23^ Giornata. Giannelli-Vettori al top - Juantorena granitico - Botto-Beretta per l’impresa : Nel weekend si è disputata la 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. OSMANY Juantorena. Passeggiata di salute per la Pantera che, insieme a Leal e Sokolov, trascina Civitanova a un’agevole vittoria sul campo di Latina: 12 punti, 64% in fase offensiva e 100% in ricezione (su 7 palloni) sono i numeri di un grande ...

Video/ Genoa Frosinone - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie A - 26Giornata - : Video Genoa Frosinone, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita giocata al Marassi nella 26giornata di Serie A. Pareggio inutile per Prandelli.

Video/ Torino Chievo - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 26Giornata - : Video Torino Chievo, 3-0,: gli highlights e i gol della partita, valida per la 26giornata del Campionato di Serie A. I granata dilagano nel finale.

Calcio - i migliori italiani della 27^a Giornata di Serie A : Fabio Quagliarella segna ancora - Ciro Immobile re del derby : Si è chiuso un nuovo fine settimana, e con esso una nuova giornata della Serie A di Calcio, dove si sono disputati incontri di cartello come il derby di Roma o il big match tra Juventus e Napoli, ma che ha visto anche il Milan sorpassare l’Inter al terzo posto della classifica. Un turno da ricordare dunque, dove non sono mancate le prestazioni degli italiani, con alcuni azzurri che si sono resi protagonisti nelle dieci sfide. Ad aprire il ...

Premier League - i risultati della 29Giornata : Sarri torna a vincere in trasferta : Vittoria fondamentale per il Chelsea, che batte il Fulham a Craven Cottage trovando un successo esterno dopo 3 ko consecutivi in trasferta. Match deciso dai gol dei fedelissimi di Sarri, Higuain e ...

