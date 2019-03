Di Francesco | ' Con il Porto sarà una battaglia'

Roma - Di Francesco : "Futuro? Non conta. Importante è qualificarci" : Un conto sono le dichiarazioni, un conto è andare a vedere partite in giro per il mondo. Un giorno potrebbe succedere anche a me...". Altro riferimento al suo futuro? La Roma arriva a Oporto: la ...

Porto-Roma conferenza Di Francesco : “Gioca la squadra non il tecnico” : Porto-Roma conferenza DI Francesco – La decisione definitiva arriverà dopo la partita di Champions contro il Porto, ma intanto su Eusebio Di Francesco pesa il verdetto degli esperti. La sconfitta della Roma nel derby ha lasciato segni evidenti anche nelle valutazioni dei maggiori analisti di vicende giallorosse, per i quali il tecnico abruzzese è quello […] L'articolo Porto-Roma conferenza Di Francesco: “Gioca la squadra non il ...

Conceicao : 'Non credo alle difficoltà della Roma. Di Francesco? Siamo tutti sulla corda' : Sergio Conceicao è agguerrito e deciso a recuperare il 2 a 1 dell'andata. Il tecnico del Porto non crede alla difficoltà della Roma e del tecnico: ' tutti sono in difficoltà non è questo che deve ...

Pastore - alta tensione con Di Francesco : volano parole grosse : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Roma, i tifosi sui social scaricano la squadra: 'Imbarazzanti, sono da sesto posto'

