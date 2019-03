Vaccini | la sfiducia cresce con l’ascesa dei populisti in Europa

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2019) Esiste “un’associazione significativa” tra l’ascesa del populismo ine il livello dinei confronti dei. A sostenere il legame è uno studio della Queen Mary University di Londra, pubblicato sull’European Journal of Public Health. E uno degli esempi che vengono portati all’attenzione è proprio l’Italia. Gli autori hanno esaminato i dati nazionali di 14 Paesi Ue, dalla percentuale di persone che in ciascuno di questi Stati ha votato per un partito populista nelle elezioni del Parlamento europeo del 2014, alla quota di popolazione che ritiene inon importanti, insicuri e inefficaci (dati 2015 ricavati dal ‘Vaccine Confidence project’).Risultato: l’analisi ha messo in evidenza “un’associazione positiva molto significativa” tra la percentuale di ‘votanti’ di ...

zazoomnews : Sfiducia nei vaccini? Probabilmente al governo c’è un partito populista - #Sfiducia #vaccini? #Probabilmente - zazoomblog : Sfiducia nei vaccini? Probabilmente al governo c’è un partito populista - #Sfiducia #vaccini? #Probabilmente - terresottovento : Finalmente il palazzo presidenziale Filippino chiede ai suoi sgherri di interrompere la campagna pubblica contro i… -