Torino | Sirigu grazie alla sua imbattibilità di 6 partite entra nella storia

Torino-Chievo - le pagelle granata : Sirigu salva il suo primato - Iago frenato : Sirigu - voto: 8 S ale a 557' senza subire gol, record granata in A. Il voto è la media di una stagione da incorniciare come il tuffo a respingere l'assalto di Djordjevi c. IZZO - voto: 6,5 La ...

Torino - Sirigu è da record : 557 minuti di imbattibilità : Salvatore Sirigu entra nella storia del Torino . Il portiere granata infatti, con il sesto clean sheet consecutivo, ha portato a 557 i minuti di imbattibilità superando così i 517 minuti di Luciano ...

Il record di Sirigu e la rinascita di Belotti - il Torino asfalta il Chievo : l’Europa adesso non è più un miraggio : Primo tempo senza sussulti, nella ripresa i granata si svegliano e ne fanno tre ad un Chievo sempre più ultimo Sesto risultato utile consecutivo per il Torino, che strapazza il Chievo all’Olimpico e continua la sua marcia verso la zona Europa League. I granata non lasciano scampo ai gialloblù, capaci di resistere 76 minuti prima di capitolare sotto i colpi di Belotti, Rincon e Zaza. Campo/LaPresse Una liberazione soprattutto per il ...

Torino-Atalanta 0-0 La diretta Sirigu chiude la porta a Mancini : Si apre nel capoluogo piemontese il programma del sabato della 25a giornata di Serie A: all'ex Olimpico incrociano le armi Torino e Atalanta, una partita delicata per entrambe le compagini in campo. I ...

Sirigu stabilisce un record in casa Torino - : Lo 0-0 di Napoli ha permesso al Torino di raccogliere un punto su uno dei campi più difficili dell'intera serie A. Per Salvatore Sirigu il pareggio contro i partenopei ha rappresentato la quarta gara ...

Napoli-Torino 0-0 : Sirigu e il palo mandano la Juve a +13 : Il Napoli pareggia 0-0 al San Paolo contro il Torino e vede la Juve scappare a +13. Per i granata un buon punto per restare in scia dell'Europa. I padroni di casa spingono forte da subito, ma vuoi per ...

Torino - Sirigu : 'Sono vicino ai pastori sardi in questo momento di difficoltà' : Torino - 'Sono vicino ai pastori sardi in questo momento di difficoltà' . Così Salvatore Sirigu , portiere sardo del Torino , ha espresso la sua solidarietà ai pastori della Sardegna che da giorni ...

Torino - Sirigu il para rigori : 'Studio le punte - ma conta tanto l'istinto' : All'epoca fece una scommessa col mondo granata, oggi passa all'incasso: è tra i migliori numeri uno della Serie A, al punto da insidiare Donnarumma in Nazionale. È tornato Salvatore il grande. Non ...

Torino - Sirigu insuperabile sui calci di rigore : parati 5 degli ultimi 7 : Un talento naturale, quando si tratta di fronteggiare una conclusione dal dischetto. Salvatore Sirigu si è confermato anche stavolta come un portiere specializzato nel neutralizzare i calci di rigore. ...

Sirigu e Var salvano il Torino : Udinese sconfitta 1-0 : Il Torino supera l'Udinese 1-0 con un gol di testa di Aina e balza all'ottavo posto, superando in un colpo solo Sampdoria e Fiorentina. Una punizione troppo severa per i friulani, che dopo un primo ...

Ola Aina e Sirigu firmano la vittoria del Torino : 1-0 all'Udinese : ... T, Ammoniti : Lukic, Djidji, T,, De Paul, Ekong, U, Espulsi : De Maio, U, per doppia ammonizione Note : al 30' st Sirigu para un rigore a De Paul, al 40' st il Var annulla il gol di Okaka LA CRONACA ...

Torino-Udinese 1-0 : segna Ola Aina - Sirigu para un rigore a De Paul : Gol, Var, un rigore parato e un recupero di undici minuti durante il quale è successo di tutto. Il Torino fa sua una partita pazza, battendo di misura l'Udinese e facendo un passo importante verso la ...

Torino - Sirigu : 'Somigliamo alla Fiorentina. Non essendo impegnati in Europa...' : Salvatore Sirigu, portiere del Torino , prima della sfida contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: 'E' una partita importante come tante altre. Non essendo impegnati in Europa, quest'anno dobbiamo concentrarci su campionato e Coppa Italia, quindi questa è una tappa importante per la stagione.

Torino - allenamento differenziato per Djidji e Sirigu : Torino - Il Torino è tornato subito ad allenarsi al Filadelfia in vista della trasferta di Roma con la Lazio . Sessione di scarico per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri sera contro l' Empoli ,...