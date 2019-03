Napoli | l' arresto del boss Di Lauro | domani per la prima volta faccia a faccia col giudice

Napoli : 14enne muore mentre gioca a calcetto - deceduto per arresto cardiocircolatorio : Un'assurda tragedia quella verificatasi nei giorni scorsi in provincia di Napoli, che riguarda la morte di una giovane persona. La vittima è un ragazzino di appena 14 anni (L. A. le sue iniziali), deceduto a causa di un malore improvviso che l'ha colpito mentre stava giocando a calcetto in un campetto di Piazza Carlo III. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a portarselo via sarebbe stato un arresto cardiaco fulminante, ...

Anziana torturata dalla badante : arresto choc a Napoli - incastrata dalle telecamere : Una badante accusata di avere inflitto indicibili sofferenze a una Anziana signora napoletana, è stata arrestata dalla polizia di Stato del quartiere Scampia di Napoli. Gli inquirenti della Procura , ...

Le notizie del giorno – L’arresto dell’ex presidente del Napoli ed il caos Genoa-Milan : Le notizie del giorno – Novità nelle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, l’ex patron azzurro Giorgio Corbelli si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Brescia, l’imprenditore sta infatti scontando la condanna ad un anno per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d’aste che era quotata in Borsa e fallita nel 2012. Inoltre l’ex presidente del Napoli dovrà affrontare a breve anche il nuovo ...

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

