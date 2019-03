La polemica sul carro di carnevale con i migranti a Formello

Trono Classico : Angela Nasti sessista? Scoppia la polemica sul web : Uomini e Donne: Angela Nasti accusata di sessismo dopo l’eliminazione di Andrea Dopo la fine della puntata di Uomini e Donne, sta facendo molto discutere il comportamento di una tronista. Angela Nasti è sessista? La ragazza è finita al centro di una bufera per alcune frasi pronunciate, tanto da essere stata etichettata sui social come sessista. Tutto è accaduto durante l’esterna con il corteggiatore Andrea. Angela ha affermato di ...

'La mamma cucina - il papà lavora' : polemica sul libro 'sessista' alle elementari : In queste ore, sui social sta facendo molto scalpore un'immagine, postata dal padre di un bambino di seconda elementare. La persona in questione ha pubblicato su Facebook la foto di una pagina del libro di scuola del figlio. Sullo sfondo c'è il testo di un esercizio in cui l'allievo avrebbe dovuto cancellare il verbo scorretto. Le frasi che hanno generato molto scalpore sono due e riguardano le mansioni svolte dal papà e dalla mamma. Nel caso ...

'Cerco un bambino con gli orecchioni'. Scoppia la polemica sul medico No Vax : Robe dell'altro mondo'. Il post su Facebook in cui Franchi difende le proprie scelte Sulla spinta dell'ondata di indignazione, arriva poi la marcia indietro del medico triestino: ' Ho sospeso la ...

“Cerco un bambino con gli orecchioni”. Scoppia la polemica sul medico No Vax : Cercasi un bambino con gli orecchioni, preferibilmente marchigiani, per un esperimento. L’annuncio, apparso il 22 febbraio su Facebook con la firma del medico triestino Fabio Franchi, classe 1950, è esploso ieri. «Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). ...

LaLiga : esultanza polemica di Morata dopo il gol nei confronti del VAR : La squadra di Simeone vince per 2-0 con il Villarreal. L’ex Chelsea trova il suo primo gol con la maglia dell’Atletico ed esulta mimando il gesto del VAR. L’Atletico Madrid liquida il Villarreal 2-0 con reti di Morata e Saul e mantiene inalterato il distacco dalla capolista Barcellona (-7). Il miglior risultato possibile per la formazione di Diego Simeone, dopo l’ottima prestazione in Champions con la ...

Amazon non pagherà nulla di tasse per il 2018. È polemica sulla riforma fiscale di Trump : ..., chiamandolo "Jeff Bozo" e minacciandolo di far partire una procedura antitrust, da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio valutato ...

Amazon non paga tasse sui profitti record del 2018 : è polemica sulla riforma fiscale di Trump : Non solo Jeff Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo e il suo impero sta per estendersi con una nuova sede in Virginia , erano due ma, causa proteste da parte di autorità locali, ha dovuto ...

Emma Marrone - Salvini prova a chiudere la polemica a 36 ore dagli insulti sessisti del consigliere leghista. Ecco cosa ha detto : Dopo 36 ore dalla frase sessista del consigliere leghista di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, che aveva scritto a Emma Marrone di “aprire le gambe”, Matteo Salvini ha provato a chiudere la polemica su domanda esplicita dei giornalisti. Da Piacenza, dove ha incontrato l’imprenditore Angelo Peveri, in carcere per tentato omicidio ai danni di un ladro, il leader della Lega ha gettato acqua sul fuoco. L'articolo Emma Marrone, ...

Foligno - è polemica sul maestro razzista 'Quei 14 giorni passati senza che nessuno intervenisse' : Foligno - 'Come hanno potuto lasciare che quel maestro continuasse a insegnare per giorni senza intervenire?'. Per Nicola Fratoianni , il folignate responsabile nazionale di Sinistra Italiana, è ...

Atletico Madrid - Diego Simeone e quell’esultanza polemica : “rivolta ai tifosi della Juventus? Ecco la verità” : L’allenatore dell’Atletico Madrid ha analizzato il match vinto con la Juventus, spiegando anche l’esultanza al gol di Gimenez Arriva una sconfitta per la Juventus nell’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri cedono 2-0 all’Atletico, subendo nella ripresa le due reti di Gimenez e Godin. Alfredo Falcone – LaPresse Un successo meritato per la squadra guidata dal Cholo ...

[La polemica] L'Italia litiga sulle trivelle - il Nord Europa investe su parchi eolici giganteschi : Nel frattempo, senza nessun clamore mediatico, il Regno Unito ha portato a compimento la costruzione del più grande parco eolico offshore, ovvero sul mare, del mondo. L'impianto, che si chiama , è ...

Casarano - consigliere comunale M5S lascia il gruppo in polemica sul voto "salva Salvini" : Sfogo e solidarietà da ogni parte dopo l"amaro sfogo, sulla sua pagina Facebook, di un consigliere comunale Cinque Stelle dopo le sue dimissioni a margine della scelta del movimento di non far processare il Ministro all"Interno. Solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una serie di delusioni che allontanano non solo gli elettori ma anche dirigenti della prima ora poi eletti anche rappresentanti del popolo. La strategia Cinque Stelle? ...

Sanremo Young - fischi e urla in diretta. polemica sul duetto-duello tra Eden e Maria Grazia Aschei : Momenti di tensione per Antonella Clerici durante la prima puntata di Sanremo Young 2019. Il pubblico presente all’Ariston ha fischiato e protestato dopo la gara tra i giovani interpreti pop-lirici Eden e Maria Grazia Aschei. I protagonisti dell’ottavo duello della serata si sono esibiti sulle note de Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli. I due hanno stupito il pubblico e soprattutto la giuria, che ha provato a far vincere entrambi. Il ...

UDU e Rete : continua la polemica sull’autonomia differenziata : Enrico Gulluni, coordinatore nazionale UDU, ha recentemente detto la sua sull’autonomia differenziata. Una questione che preoccupa molte realtà legate all’istruzione italiana. Gulluni ha dichiarato: ‘Tutto ha inizio con il referendum consultivo farsa del 22 ottobre 2017 in tema di autonomia delle regioni Lombardia e Veneto: una consultazione ingannevole, unicamente finalizzata a creare consenso popolare a fini elettorali, che è ...