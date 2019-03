Domenica Live | Chando Erik Luna lascia Grecia Colmenares | è ufficiale

Patrizia Bonetti e Aida Yespica a Domenica Live : 'Siamo state aggredite. Ecco cosa è successo...' : 'Eravamo in fila al cinema per prendere i biglietti. Noi eravamo di spalle. Queste donne, senza un motivo scatenante, ci hanno attaccato'. è con la voce spezzata dall'emozione che Patrizia Bonetti , ...

Domenica Live - Rosa Perrotta sconvolge Tartaglione : "Sono incinta. E...". Roba mai vista dalla D'Urso : Scoprire in diretta televisiva di aspettare un figlio maschio. È quanto accaduto a Pietro Tartaglione a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Nella puntata del 3 marzo, infatti, Rosa Perrotta ha rivelato di essere incinta e dunque il sesso del nascituro. L'ex tronista di

Domenica Live - Chando demolisce Grecia Colmenares : "Non la ho tradita col trans - ma...". Povera lei : La brutale conferma è arrivata negli studi di Barbara D'Urso, a Domenica Live, nella puntata trasmessa su Canale 5 il 3 marzo. Grecia Colmenares è stata lasciata dal giovanissimo fidanzato, Chando. Lo ha detto lui stesso a Carmelita, chiarendo anche la sua posizione su Manila Gorio, il trans che ha

Isola - Fogli tradito da Karin? Arriva Corona - a Domenica Live Celli nega : Isola dei Famosi, Riccardo Fogli tradito da Karin? Celli nega tutto a Domenica Live, Arriva Fabrizio Corona Grande scoop nella nuova diretta di Domenica Live. Barbara d’Urso è tornata a parlare del presunto tradimento di Karin ai danno di suo marito Riccardo Fogli. Di nuovo ospite del talk-show in onda su Canale 5 il terzo […] L'articolo Isola, Fogli tradito da Karin? Arriva Corona, a Domenica Live Celli nega proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta aspetta un maschio : Pietro lo scopre a Domenica Live : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il primo figlio è maschio, la sorpresa a Domenica Live Rosa Perrotta ha svelato in diretta tv di aspettare un maschio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dare l’annuncio nello studio di Domenica Live. Oltre al pubblico, anche il futuro papà Pietro Tartaglione era all’oscuro di tutto. […] L'articolo Rosa Perrotta aspetta un maschio: Pietro lo scopre a Domenica Live proviene da ...

Domenica Live - dramma in diretta per Riccardo Fogli : le foto che dimostrano - ha le corna. Sua moglie... : Povero Riccardo Fogli: spuntano infatti nuove immagini, piuttosto esplicite, relative al tradimento che avrebbe subito da parte di sua moglie. Lo scoop è stato presentato da Barbara D'Urso nel corso della puntata di Domenica Live in onda su Canale 5 il 3 marzo. Le fotografie sono quelle pubblicate d

U&D - Pietro e Rosa annunciano a Domenica Live di aspettare un maschio : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, a breve diventeranno genitori. I due, ospiti a Domenica Live, hanno annunciato di aspettare un maschietto. Pietro è stato accompagnato dalla conduttrice Barbara D'Urso in una sala dove, dietro una tenda, ha incontrato la Perrotta, circondata da palloncini azzurri. Tartaglione ha dichiarato che il nascituro si chiamerà Domenico, come suo padre. Nel caso in cui fosse ...

Patrizia Bonetti in lacrime a Domenica Live dopo l'aggressione : 'Adesso ho paura' : Questo pomeriggio, nel corso della diretta di Domenica Live in onda su Canale 5 sono arrivate in studio anche Patrizia Bonetti e Aida Yespica, protagoniste di una terribile aggressione che si è verificata a Milano qualche giorno fa. Le due amiche sono apparse per la prima volta in televisione dopo lo choc che hanno vissuto per essere state aggredite da due donne a loro sconosciute, che si sono scagliate duramente nei loro confronti. La ...

