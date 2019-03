Borsa, Tokyo in rialzo: Nikkei +0.95%

Ladiapre la prima seduta della settimana col segno più, seguendo i rialzi dello scorso venerdì fatti segnare a Wall Street, e le aspettative di un accordo a breve termine sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Ilavanza dello 0,95% a quota 21.807,52,con un guadagno di 204 punti. Sul mercato valutario lo Yen prosegue la fase di indebolimento Sul dollaro, a quota 111,90 sul dollaro, E a 127,20 sull'euro.(Di lunedì 4 marzo 2019)

