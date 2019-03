Basket Serie A | Torino crolla a Milano Cremona trionfa dopo l' overtime a Sassari

Basket Serie A - Milano travolge Torino. Cremona stacca Avellino : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Dopo la pausa per le Final Eight di Coppa Italia , la Serie A di Basket ...

Basket - 20^ giornata Serie A 2019 : Milano demolisce Torino - Cremona espugna Sassari : L’Olimpia Milano torna ad avere sei punti di vantaggio sulla Reyer Venezia dopo le sfide della 26^ giornata. La squadra di Simone Pianigiani ha risposto subito alla vittoria di ieri dell’Umana a Bologna, vincendo molto agevolmente contro la Fiat Torino per 110-91. Una partita totalmente dominata dai milanesi, che hanno sfiorato il record di punti segnati in questo campionato (111), con una prestazione di squadra ottima da tre punti ...

Basket - 20ª giornata Serie A : Milano a valanga su Torino - bene Trieste e Varese : Olimpia Milano sontuosa contro Torino, vittoria con 110 punti messi a referto dalla squadra di coach Pianigiani Basket, la Serie A è giunta alla 20ª giornata di campionato, un turno molto intenso nel quale l’Olimpia Milano ha fatto la voce grossa. Andando con ordine però, nel pomeriggio sono scese in campo Trieste e Varese, entrambe vittoriose rispettivamente contro Pistoia e Reggio Emilia. L’Openjobmetis ha vinto 92-80 contro ...

LIVE Milano-Torino Basket - Serie A 2019 in DIRETTA : Olimpia per incrementare il vantaggio in classifica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Auxilium Torino, incontro valevole per la ventesima giornata della Serie A 2018-2019 di basket. Stiamo per entrare nell’ultimo terzo della stagione regolare con la capolista Olimpia Milano che ha un bilancio di 16 vittorie e 3 sconfitte in campionato e proverà a conservare tre partite di vantaggio (6 punti) nei confronti della più DIRETTA inseguitrice, la Reyer ...

Basket - Serie A : Cremona batte Sassari 105-100 nel 20° turno di campionato : Cremona batte Sassari 105-100 dopo un tempo supplementare nel lunch match del 20° turno di campionato . Partita bellissima quella del PalaSerradimigni, giocata a ritmi altissimi e con tante emozioni ...

Serie A Basket - spettacolo tra Sassari e Cremona nel lunch match : gli ospiti si impongono dopo l’extra-time : Quarta sconfitta consecutiva per i padroni di casa che, dopo un buon avvio, subiscono la rimonta di Cremona che si impone 100-105 dopo un supplementare spettacolo ed emozioni al Palasport Roberta Serradimigni, dove Sassari e Cremona danno vita ad una partita ricca di pathos. Finisce 100-105 per gli ospiti, capaci di imporsi al termine di un tempo supplementare dove la tensione non è di certo mancata. Quarta sconfitta consecutiva per gli ...

Basket - Serie A 2019 : il calendario delle partite di oggi (3 marzo). Programma - orari - tv e streaming : Si giocano quest’oggi sei delle otto partite della Serie A 2018-2019, dopo l’anticipo di ieri tra Virtus Bologna e Venezia e in attesa del posticipo di domani tra Cantù e Brindisi. Il Programma si apre con il mezzogiorno di fuoco tra Sassari e Cremona, che giocano in quest’occasione la finale che non è stata (perché ci si è messa in mezzo la già citata Brindisi) in Coppa Italia. Piatto forte, almeno a livello mediatico, è il ...

Milano-Torino oggi (3 marzo) - Serie A Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : All’interno della ventesima giornata della Serie A 2018-2019, il match che mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Auxilium Fiat Torino rappresenta, per bacino d’utenza delle due città, il meglio che si possa offrire. La questione cambia se si parla di situazione di classifica: Milano è prima in Italia e alla ricerca di un posto al sole in Eurolega, nella quale i playoff sono un obiettivo tutt’altro che ...

Basket - 20a giornata Serie A 2019 : Venezia sbanca Bologna nell’anticipo - successo in rimonta degli uomini di De Raffaele : Spettacolare rimonta di Venezia sul campo della Virtus Bologna nell’anticipo della 20a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Walter De Raffaele si è fatta trovare pronta alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e alla Nazionale, imponendosi con il punteggio di 76-77 sulla compagine emiliana. Decisive per l’esito finale dell’incontro sia ...

Serie A Basket – Rimonta al cardiopalma di Venezia - la Virtus Bologna si arrende di misura nel finale : Dopo un avvio spumeggiante, la Virtus Bologna cede il passo nel finale a Venezia che si impone con il punteggio di 76-77 Una partita pazzesca, una Rimonta esaltante quella di Venezia che strappa la vittoria alla Virtus Bologna proprio nell’ultimo quarto. L’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala spettacolo, con i padroni di casa che partono fortissimo nella prima frazione, andando ...

Basket Serie A 2019 : la Virtus Bologna sfida Milano e piazza il colpo Mario Chalmers! : Se la Virtus Bologna voleva smuovere il panorama della Serie A di Basket si può dire che ci sia ampiamente riuscita. La società bianconera, infatti, ha piazzato il colpo Mario Chalmers. L’ex playmaker dei Miami Heat (con i quali ha vinto due titoli assieme a LeBron James, Chris Bosh e Dwyane Wade) che attualmente era svincolato, dopo quattro anni, che si sono ridotti a due annate vere e proprie nei Memphis Grizzlies (costellate da numerosi ...

Basket - Serie A – Che colpo per la Virtus Bologna : arriva il 2 volte campione NBA Mario Chalmers! : Grande colpo della Virtus Bologna in vista del finale di stagione: c’è l’accordo con Mario Chalmers, playmaker dei Miami Heat campioni NBA in back to back La Virtus Bologna piazza un vero e proprio colpo da 90 in vista del finale di stagione. Le ‘V Nere’ sono pronte ad annunciare la firma di Mario Chalmers! Il 32enne nativo dell’Alaska può vantare 646 partite in NBA, giocate con la maglia dei Miami Heat e dei ...

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : torna il massimo campionato - apre Bologna-Venezia al sabato. Sfida Milano-Torino - gli opposti delle metropoli : Dopo la lunga pausa dovuta prima alla Coppa Italia e poi agli impegni che hanno portato la Nazionale ai Mondiali di Cina 2019, torna in scena il campionato italiano di Serie A 2018-2019. Va in campo, in questo weekend, una ventesima giornata che segna l’inizio della grande corsa ai playoff da una parte e alla salvezza dall’altra. Nessuno può dirsi certo della propria posizione, tranne Milano: ecco che molti scontri di questo turno, ...

Basket - Mondiali 2019 : decise le otto teste di serie. La Grecia approfitta della mancata qualifica della Slovenia : Il ranking internazionale di Basket aggiornato in data odierna ha definito le teste di serie dei Mondiali 2019: oltre alla Cina padrona di casa godranno di questo status anche le prime sette Nazionali della classifica che hanno staccato il pass iridato. L’assenza della Slovenia favorisce così l’ingresso della Grecia tra le magnifiche otto. Le prime sei selezioni nel ranking infatti hanno staccato tutte il biglietto per il Paese della ...