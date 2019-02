Sci | casi di doping a Seefeld | gli atleti rischiano fino a 3 anni di carcere

Amici 18 - Scintille fra Casillo e Zerbi : Nella scuola di ' Amici di Maria De Filippi ' di certo non ci si annoia. Un pomeriggio all'insegna delle sfide, degli scontri e dei nuovi inediti. Mameli e Federica hanno difeso con le unghie e con i ...

Una festa meravigliosa il concerto dei L'Orage a Cogne con Confcommercio Vda in occasione della Coppa del Mondo di Sci di fondo : ... come ho avuto più volte modo di ribadire, perché conferma la bontà del nostro operato e la nostra costante presenza a fianco degli associati per rilanciare l'economia locale, anche con iniziative ...

Alessandro Casillo laScia la scuola di Amici 18? “Sto impazzendo…” : Amici 18: Alessandro Casillo abbandona dopo il confronto con Britti? Potrebbe esserci un’uscita improvvisa nel talent di Maria De Filippi: Alessandro Casillo potrebbe abbandonare Amici 18. Dopo le assegnazioni dei brani che gli allievi della scuola dovranno cantare nella puntata speciale di sabato 16 febbraio, Casillo si è messo a piangere. Al cantante è stato assegnato il brano ‘Certe Notti’ di Ligabue che ama molto e trova ...

BPER - Vandelli : Unipol Banca ottima occasione di creScita : Unipol Banca è una realtà che è passata attraverso una importante ristrutturazione e che oggi si presenta con i "conti in ordine" ed una "buona assett quality" rappresentando "un'ottima opportunità di ...

Oroscopo 5 febbraio : Cancro intrigante - nuove occasioni per Sagittario - PeSci in recupero : La nuova settimana di febbraio inizierà in maniera faticosa per Toro, mentre Bilancia ritroverà maggiore serenità. Scopriamo le previsioni degli astri per martedì 5 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: martedì vedrà la Luna in opposizione sul vostro segno, dunque potrebbe esserci qualche piccolo disguido sul lavoro. Siete un po' agitati, ma evitate di avere reazioni troppo esagerate. Ricordate che tra qualche giorno la situazione migliorerà, ...

I sabati del Gruppo Divulgazione Scientifica al Giovanni XXIII - un'occasione gratuita per acquisire nuove conoscenze e per aiutare il ... : Per l'edizione di quest'anno l'associazione ha indetto la campagna "Indossa la scienza…e aiuti il Bellunese": con un'offerta di almeno 10 euro si riceve, nei sabati della rassegna, la maglietta del ...

Ripartono dopo 18 anni gli impianti Scioviari di Camporotondo - tanti Sciatori in occasione dell'Open day : In tanti hanno apprezzato i nuovi campi, tanto che anche nella giornata di domenica, nonostante il tempo non fosse sereno, si sono presentati in centinaia per praticare lo sport di montagna sui manti ...

LIVE Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : nuova occasione per Dominik Paris e Innerhofer : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Si chiude il lungo fine settimana sulla Streif ma, per una volta, non c’è lo slalom la domenica. Per le bizze del meteo, infatti, gli organizzatori hanno spostato il SuperG nella giornata conclusiva e quindi oggi, alle ore 13.30 gli atleti saranno impegnati nella seconda gara veloce del weekend. Dopo lo storico ...

CuScini personalizzati di CosediCuore : idee regalo per tutte le occasioni : Non c’è un tempo specifico per la celebrazione dell’amore e della vita di coppia. Non c’è una data prestabilita per

La ‘bambina peSciolino’ : una malattia rara la costringe a stare sempre in acqua - in Italia almeno 300 casi : La chiamano bambina pesciolino perché è affetta da ittiosi lamellare, una malattia genetica rara. Lei si chiama Anna, è Italiana, e non è l’unica bimba al mondo alla quale è stata diagnostica questa patologia. Ha quattro anni e non può praticamente mai uscire dall’acqua, dove trascorre buona parte della giornata a causa di questa malattia che secca la pelle e la screpola fino a indurirla e causarle delle ferite. Al di fuori della vasca da ...

LIVE Sci alpino - SuperG Cortina 2019 in DIRETTA : occasione per Nadia Fanchini e Federica Brignone : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante femminile di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla Olimpia delle Tofane si va a chiudere questo intenso fine settimana, che ha già visto le atlete all’opera in due discese libere, mentre oggi sarà la volta del SuperG. Alle ore 11.15 andrà in scena una gara spettacolare quanto imprevedibile, con numerose protagoniste pronte al successo. Su tutte, ovviamente, Mikaela ...

Forum di Davos : l'Occidente si laScia sfuggire l'occasione - : Per circa 50 anni il Forum di Davos si è creato la reputazione di una organizzazione che stabilisce le tendenze dell'economia e della politica mondiali. Partecipare al Forum è stato per anni un onore ...

Sci alpino - Federica Brignone e un podio che manca da fine novembre. A Kronplatz l’occasione per sbloccarsi : Federica Brignone si giocava, e si gioca, molto in questa stagione. La campionessa nata 28 anni fa a Milano, infatti, aveva, e ha, tre grandi obiettivi: vincere la Coppa del Mondo di slalom gigante, ben figurare ai Mondiali di Are di febbraio e, più a largo raggio, crescere nella sua ricerca della polivalenza. Arrivati ormai a metà gennaio si può affermare che il processo continui ad andare avanti, ma con qualche dubbio di troppo. Sia ben ...

“Charlotte Casiraghi torna single - ha laSciato Dimitri Rassam”. Ma il principato di Monaco smentisce i tabloid : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono lasciati. Anzi no. Il gossip che ha travolto il principato di Monaco, diffuso inizialmente da una rivista spagnola e ripreso anche in Italia da Oggi, è stato smentito dallo stesso Palazzo Grimaldi. Dopo i continui rumors sulla fine della sua relazione, la figlia di Carolina di Monaco ha dovuto rompere il silenzio stampa ricorrendo a un comunicato ufficiale, scrive l’edizione francese di Elle. Da ...