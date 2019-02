Oltre il tempo | Audemars Piguet porta le Strand Beasts di Theo Jansen a Milano

Il Toro Oltre il tempo : La storia è arrivata intatta fino a qui ma guardarla in faccia, un'altra volta, serve proprio a capire quanto un ricordo remoto possa restare vivo. Vivo nella testa di chi non lo ha mai vissuto.

Meteo - tempo primaverile su tutta Italia : temperature Oltre i 20° su diverse regioni : Rinforzo dell'alta pressione e temperature in aumento al Nord e in Toscana: punte fino a 20-21 gradi almeno fino a giovedì tuttavia ci saranno ancora forti venti al Centro-Sud. Possibile peggioramento nel weekend al Centro-Nord.Continua a leggere

Maltempo Molise - Oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco : cade un albero sulla statale : oltre 50 gli interventi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso) nella giornata di oggi a causa del Maltempo. I pompieri, dalle prime ore della notte scorsa, sono stati impegnati alacremente per il forte vento. Molti gli alberi caduti sulla sede stradale che hanno impedito o reso pericoloso il traffico veicolare. Tabelle segnaletiche, insegne, recinzioni di ...

Maltempo Argentina - apocalittica tempesta di grandine su Córdoba : cadono “sassi” dal cielo. Venti di Oltre 100km/h e pioggia intensa su La Plata [FOTO e VIDEO] : 1/31 ...

Maltempo : in Alto Adige sgomberati Oltre 200mila metri cubi di legname : La tempesta denominata “Vaia” nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre 2018 ha abbattuto in Alto Adige circa 5900 ettari di bosco, per lo più abeti. Questa superficie è stata rilevata dal punto di vista cartografico, ma vi sono anche altre aree, a macchia di leopardo, che sono difficilmente quantificabili. Il 5 novembre il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha dichiarato lo stato di emergenza per tutta la Provincia di Bolzano ...

«Scienza e arte contemporanea Oltre ai prodotti - facciamo cultura Così scopriamo i nuovi mercati» : View Larger Image «Scienza e arte contemporanea Oltre ai prodotti, facciamo cultura Così scopriamo i nuovi mercati» «Molto. Da medico ho lavorato sul sonno e ora lanciamo una nuova linea in questo ...

Maltempo Veneto : ancora neve sulle Dolomiti - Oltre un metro e mezzo : oltre un metro e mezzo di neve sulle Dolomiti bellunesi alle quote superiori ai 2000 metri: Arpav segnala che nella stazione sciistica di Ra Vales, a 2615 metri, sopra Cortina, l’accumulo è di 154 centimetri, 150 sul Piz Boe’ e al Col dei Baldi, sulle Dolomiti meridionali. Cortina ha registrato nuove nevicate nelle ultime 24 ore, e questa mattina il capoluogo ampezzano si presentava con 90 cm di neve fresca. Abbondanti precipitazioni ...

Maltempo Veneto : Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco nel bellunese : Sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco bellunesi per l’emergenza Maltempo in atto da ieri mattina a questo pomeriggio. I pompieri sono stati impegnati, in particolar modo, per per prosciugamenti e danni dell’acqua, per riattivare le strade sommerse dalla neve e sulel quali erano rimasti bloccati auto e mezzi pesanti. Innumerevoli, inoltre, gli interventi per tagli di piante, per rifornimenti idrici nel ...

Maltempo Toscana : fiumi Oltre il livello di guardia a Firenze - esondazioni a Lucca : Allerta meteo “codice arancio” fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. “Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...

Maltempo Lombardia : Oltre 1 milione per risarcire i danni delle alluvioni 2016 : Ammontano a oltre un milione di euro i risarcimenti in arrivo per i danni subiti a causa della bomba d’acqua che nel giugno del 2016 ha colpito la provincia di Bergamo e, in misura minore quella di Sondrio. I fondi stanziati dal dipartimento della Protezione civile, su indicazione di Regione Lombardia, riguardano 91 privati cittadini residenti in 9 Comuni lombardi, 8 della Bergamasca e uno valtellinese. I contributi sono stati concessi dal ...

Maltempo Firenze - il ghiaccio fa “strage” : Oltre 90 persone in Pronto Soccorso : Superlavoro per i Pronto Soccorso dell’Azienda sanitaria Toscana Centro nella mattina di oggi per gli accessi da traumi riconducibili a cadute da neve o ghiaccio. Sono state almeno 90 le persone che si sono rivolte al Pronto Soccorso tra Firenze, il Mugello, Prato e Empoli. Situazione decisamente più tranquilla senza accessi straordinari legati a cadute da ghiaccio negli ospedali di Pistoia, Pescia, San Marcello Pistoiese e al Serristori ...

Maltempo Firenze : il giaccio blocca la tramvia Oltre Oltre 3 ore - da stanotte raddopiano le unità di strada : Disagi causati dal Maltempo, in particolare al ghiaccio, al funzionamento della tramvia a Firenze. Questa mattina il servizio è regolarmente partito alle ore 4.32. Poco dopo, a causa di eccezionali condizioni atmosferiche, il servizio è stato interrotto tra le fermate ”Arcipressi” e ”Villa Costanza”, dalle 5.40 fino alle 9.05. Il blocco del servizio è stato causato dalla presenza di un consistente spessore di ghiaccio che ...

Maltempo Toscana - neve a Siena : cOltre bianca in piazza del Campo [FOTO] : 1/50 Siena ...

Solaro del Borgo (Cisom) : "Su migranti siamo Oltre l'emergenza - è crisi che perdura nel tempo" : Roma, 24 gen. (Labitalia) - "Non possiamo più definirci in 'emergenza' per quanto riguarda il soc[...]