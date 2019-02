Kate Middleton gioca con le trasparenze e incanta in Missoni Ma il cappotto è un disastro

dilei

(Di giovedì 28 febbraio 2019), impegnata in un tour di due giorni in Irlanda del Nord con William, hato tutti con l’abito scintillante diDopo la partita a calcio in cui ha battuto suo marito, La Duchessa di Cambridge si è presentata all’Empire Music Hall a Belfast con uno splendido abito metallino con gonna a pieghe del marchio italiano, da 1.850 euro.sapientemente con lesenza osare troppo. Ed è un successo.Il vestito è abbinato a un paio di décolletée rosa di Gianvito Rossi e da una clutch dello stesso colore, firmata Mulberry. Il tutto impreziosito da degli splendidi pendenti creati da Kiki McDonough (2.450 euro circa) e un ciondolo in ametista. È la seconda volta in pochi giorni che Ladyscegli un look made in Italy e anche in questo caso lascia senza fiato. Il primo è stato l’abito da sogno di Gucci indossato qualche ...

