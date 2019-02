Il top-down shooter Beacon disponibile da oggi in versione Steam early access

Telegram si aggiorna con autoplay dei video e controlli per i download automatici : Telegram 5.4 introduce alcune novità: autoplay dei video ricevuti, nuove impostazioni per i download automatici e account multipli per iOS. L'articolo Telegram si aggiorna con autoplay dei video e controlli per i download automatici proviene da TuttoAndroid.

Trump firmerà stop a shutdown ma con emergenza nazionale per il muro : NEW YORK - Donald Trump firmerà la legge sulla sicurezza dei confini in approvazione in queste ore al Congresso per evitare un altro shutdown del governo. Ma dichiarerà l'emergenza nazionale per ...

Trump stoppa shutdown ma ne minaccia un altro. Pronto a proclamare stato emergenza' : Il presidente americano Donald Trump minaccia un altro shutdown, dopo aver posto fine a quello più lungo della storia lo scorso 26 gennaio, quando ha annunciato di firmare a breve "un provvedimento ...

Stop allo shutdown - ma S&P teme costi alti : da lieve raffreddore a brutta influenza : Il governo americano ha raggiunto un compromesso con il Congresso porre fine allo shutdown, ossia il blocco parziale dell'attività federale. La tregua durerà tre settimane e se in questo arco di tempo ...

Tregua fra Trump e Congresso : stop allo shutdown per il Muro : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che è stato trovato un accordo temporaneo con i democratici per mettere fine allo shutdown. L'accordo prevede una riapertura temporanea degli uffici federali fino al 15 febbraio. Una notizia importante che però non sembra essere il simbolo di un cedimento da parte del presidente americano ne confronti del Muro con il Messico. Trump, annunciando la "Tregua" con i dem, ha infatti ...

Usa - Shutdown di Trump/ New York - stop voli agli aeroporti di La Guardia e Newark per mancanza di personale : Usa, Shutdown di Trump: i primi effetti a New York. voli bloccati agli aeroporti di La Guardia e Newark per mancanza di personale.

Trump : stop allo 'shutdown' del governo : 21.16 Il presidente Usa,Trump,annuncia,fiero, l'accordo con il Congresso per porre fine allo 'shutdown' governativo,durato 35 giorni. I fondi copriranno gli stipendi fino al 15 febbraio e gli arretrati agli impiegati, assicura Trump che li ringrazia per la pazienza, "questo vuol dire Make America Great Again" (rendere l'America ancora grandiosa). "Ora, i legislatori bipartisan devono garantire fondi per la sicurezza ai confini Usa: un problema ...

Stop allo shutdown : accordo Trump-democratici per sospensione temporanea : Fine dello shutdown. Un accordo per la riapertura temporanea del governo dopo 35 giorni sarebbe stato raggiunto, secondo le indiscrezioni del sito Drudge Report. Subito dopo la bocciatura delle due ...

Usa - shutdown da record : stop a stipendi e terminal chiusi| Cos’è |La protesta : Dal 22 dicembre è scattata la paralisi amministrativa. Ottocentomila lavoratori federali senza stipendio. L’aeroporto di Miami ha chiuso un terminal per mancanza di addetti alla sicurezza. A casa i dipendenti della Nasa

Nuova Camera Usa vota stop shutdown - no fondi per muro Messico. Resta impasse : La prima legge della Camera della Nuova legislatura, la 116esima del Congresso americano, punta a sospendere il parziale shutdwon che da 13 giorni ha lasciato al buio diverse agenzie governative federali e circa 800 mila dipendenti pubblici a casa. La Camera, guidata dall'appena rieletta speaker democratica Nancy Pelosi, ha approvato due misure che riaprirebbero le agenzie governative ma senza stanziare i fondi per un muro al confine con il ...

Camera Usa vota stop shutdown senza stanziare fondi per muro Messico - : Le proposte sono della Camera a guida democratica sono destinate a finire nel vuoto perché al Senato i repubblicani, che hanno la maggioranza, hanno già chiarito che senza l'ok del capo della Casa ...