Grey' s Anatomy | Addison e George fanno gli auguri a Meredith per il record della ' sua'

(Di giovedì 28 febbraio 2019)E' il giorno di's, che questa notte - 28 febbraio 2019 - diventa il medical drama di prime time più longevo e probabilmente si prepara a chiudere definitivamente camici e bisturi nella libraryABC. Ma è tempo di celebrazioni, di omaggi, di messaggi 'strappalacrime' per festeggiare i primi 15 anni di show e le sue 332 puntate, una in più stasera del caposaldo del genere medical in tv, E.R.. Eppure il cast presente e passato di'ssembra piuttosto avaro di emozioni in questa vigilia: magari saranno più generosi dopo la messa in ondapuntata, ma per adesso i post di tributo/gioia/congratulazioni sono davvero pochi. E sembra quasi frutto di una precisa strategia di comunicazioneserie, che lascia di fatto la parola solo a Ellen Pompeo che su Instagram ripercorre questi 15 anni da protagonista postando una foto che la ritrae con Shonda ...

