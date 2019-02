Giulia De Lellis e Irama | serata scaccia crisi a Roma mentre lei diventa reginetta di

Giulia De Lellis : nuova vita - nuovo amore (Irama) : È cambiata Giulia De Lellis. Dimenticatevi quella ragazza ruspante che si era fatta conoscere grazie a programmi tv pop e che cercava la sua strada nel mondo dello spettacolo. Ora Giulia è cresciuta, ha sentito forte il richiamo della rete e ha deciso di fare sul serio, diventando una influencer a tutti gli effetti. Nel corso di un'intervista ha dichiarato: «Ormai tra social e tv c’è pari merito. Ho tante persone ...

Giulia De Lellis : 'Mi seguono tante persone quanto lo share di uno show in prima serata' : Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi più in vista degli ultimi anni, tanto che qualcuno è arrivato a sostenere che, presto, la romana diventerà più popolare e influente della collega Chiara Ferragni. Intervistata durante un evento di moda sulla sua carriera sempre più in ascesa, la ventitreenne ha paragonato il seguito che ha lei sui social network con quello di molti programmi tv che vanno in onda in prima serata. Giulia confessa: ...

Giulia De Lellis valletta al prossimo Festival di Sanremo? La risposta : Festival di Sanremo: Giulia De Lellis prossima valletta? Parla lei Da molti considerata come una delle rivali di Chiara Ferragni, l’influencer Giulia De Lellis non ha mai negato di essere piuttosto ambiziosa: ma dall’essere considerata colei che non ha mai letto un libro in tutta la sua vita a valletta al Festival di Sanremo, di acqua sotto i ponti ne passa in abbondanza. Eppure in un’intervista rilasciata al Corriere della ...

Giulia De Lellis - possibili guadagni : più di 1 milione di euro all'anno : In questi giorni si stanno diffondendo sul web una serie di articoli relativi agli ipotetici guadagni di Giulia De Lellis. La ragazza è divenuta famosa al pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Andrea Damante. La De Lellis ha mostrato sin da subito il suo carattere e la sua personalità ed ha conquistato milioni di telespettatori. Contrariamente a come spesso accade, però, il successo di Giulia De ...

Giulia De Lellis è la nuova Chiara Ferragni? Stesso numero di like per post : Una carriera in ascesa quella di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata una influencer di rilievo e non è un mistero che è le case di moda più ...

The Voice - ma se Elettra Lamborghini ha le caratteristiche per stare in giuria del talent - perché non scegliere Giulia De Lellis per quella del premio Strega? : Non si parlava così tanto di The Voice dai tempi della suorina. Vuoi per la ventilata quanto improbabile cancellazione del programma dal palinsesto di Rai 2, vuoi per il braccio di ferro tra Freccero e l’ad Salini sulla presenza di Sfera Ebbasta (che stando alle ultime news non ci sarà) come giudice, vuoi per la scelta di Fremantle di sfilarsi dal progetto, fatto sta che il talent musicale (che quando è in onda non brilla mai per ascolti) ...

Giulia De Lellis erede di Chiara Ferragni? : Vietato sottovalutare Giulia De Lellis: la corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne si è costruita nel tempo una reputazione da stimata fashion blogger, a tal punto che ormai le case di moda fanno a gara per accaparrarsela come influencer.A sostenerlo è Il Fatto Quotidiano, che ha analizzato il successo dell'ex gieffina vip nell'ambito dell'influencer marketing, evidenziando come la ragazza raggiunga gli stessi like su Instagram ...

Giulia De Lellis fa 'tremare' Chiara Ferragni : si ipotizzano guadagni record : Giulia De Lellis è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero da sola grazie ai social. Da quando ha partecipato ad Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice, la carriera della ragazza 21enne è stata tutta in ascesa e ad oggi è una delle influencer più pagate e al tempo stesso più richieste dalle varie case di moda. Un successo stratosferico che ha portato addirittura Il Fatto Quotidiano a dedicarle un'intera pagina sull'ultimo numero del ...

Irama non è sincero con Giulia De Lellis a dirlo la ex del cantante : “Mi ha cercato… ha provato ad avere…” : Irama e Giulia De Lellis una storia che va a gonfie vele?? Secondo l’Ex del cantente non sarebbe proprio così La storia d’amore fra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele, almeno secondo quello che trapela dai rispettivi profili social. Solo qualche giorno fa l’artista, che è arrivato settimo al Festival di Sanremo, ha condiviso su … L'articolo Irama non è sincero con Giulia De Lellis a dirlo la ex del cantante: “Mi ha ...

Giulia De Lellis malata prima di Uomini e Donne. FOTO : Uomini e Donne, Giulia De Lellis con la febbre si sfoga: “Non mollo” Questa sera andrà in onda il secondo appuntamento serale con Uomini e Donne. Alle 21.25 su Canale5, Lorenzo Riccardi farà la sua scelta tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. In queste ore però Giulia De Lellis ha avuto un imprevisto. L’influencer ha ammesso di essere malata e di avere la febbre. Un malanno di stagione per Giulia De Lellis che in questi ...

Giulia De Lellis parla di Uomini e Donne : “Sono in difficoltà” : Giulia De Lellis svela un dettaglio sulle scelte di Uomini e Donne Giulia De Lellis continua ad essere molto impegnata con le registrazioni del serale di Uomini e Donne. Venerdì prossimo andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi e in queste ore l’ex di Andrea Damante ha svelato nuovi dettagli. Giulia De Lellis ha ammesso di essere al lavoro con i tronisti, molto probabilmente con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. L’ex ...

Irama - l’accusa della ex : “Voleva vedermi anche quando già stava con Giulia De Lellis” : Non c’è pace, per la coppia Irama – Giulia De Lellis. Dopo i presunti tradimenti, le voci di crisi e i riavvicinamenti, ora spunta anche la ex del cantante. Uscita da Uomini e Donne al fianco di Andrea Damante, la storia tra la De Lellis e il dj e producer era dopo qualche tempo naufragata a causa (si dice) della non proprio fedele condotta di lui. E, secondo i bene informati, con Irama le cose non andrebbero troppo meglio. Usciti ...

Irama e Giulia De Lellis - spunta la ex : «Mi cercava anche quando stava già con lei» : La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis sembra procedere a gonfie vele: il cantante e la influencer, ex protagonista di Uomini e Donne, sono più innamorati che mai. Eppure, all’orizzonte sembrano esserci nubi tempestose, dopo le dichiarazioni di Ana Yanirsa Martinez, modella e ballerina ma soprattutto ex di Irama. «La nostra era una storia molto seria, ci eravamo anche presentati alle famiglie. quando ho saputo di Giulia De ...