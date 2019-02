Chiara Iezzi | Basta al duo con Paola Non posso essere l' eterna sorella maggiore

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Tutti ricorderannobionda del duo canoro, simbolo della musica degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Maora è cresciuta e, spente 46 candeline, non solo non è più bionda (è tornata al suo castano naturale), ma ha anche dettoalla musica, preferendo la scrittura e il cinema. Così ha scelto di raccontarsi in esclusiva al settimanale Oggi.A chi le domanda del passato,risponde ricordando l'infanzia.Da piccola ero una bambina timidissima, a scuola ho imparato ad aprirmi. La crisi è arrivata dopo, sui 30 anni: non mi sentivo bella. Cantare nelle band a 20 anni non c'entra col superamento della timidezza, nella realtà magari non riesci a esprimerti ma l'arte ti dà un ruolo. E nella recitazione mi ritrovo ancora di più. Nei laboratori teatrali o nei film ...

