di 730dai nazisti di Hitler sono statinella cittadina di, in Bielorussia, in un cantiere edile. Dal numero delle spoglie si ritiene che, a finire nella fossa comune, ai margini del Ghetto della cittadina bielorussa, furono almeno mille persone, per lo più donne, bambini,anziani. E' la Bild a raccontare dell'agghiacciante ritrovamento, dopo aver visitato il luogo. Isono rimasti lì, a un metro e mezzo di profondità, per 76 anni.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

TelevideoRai101 : Brest,scoperti resti ebrei uccisi da SS - IosonoScala : #tolleranza #rispetto #solidarietà #norazzismo #Twitter #LibertàTweet #apolitico #apartitico #verità #giustizia… - fisco24_info : Ritrovati resti di 730 ebrei uccisi da nazisti a Brest: Bild, scoperti in un cantiere, fossa comune a margini del g… -