ATP Pune – Kevin Anderson - che fatica! Il Sudafricano batte Djere dopo due tie-break e vola ai quarti : Kevin Anderson accede, a fatica, ai quarti di finale dell’ATP di Pune: il tennista sudafricano batte Laslo Djere dopo due tie-break Inizio di 2019 complicato per Kevin Anderson. Il tennista sudafricano, risultato uno dei migliori del 2019, ha staccato il pass per i quarti di finale dell’ATP di Pune con estrema difficoltà. Il motivo? Un combattivo Laslo Djere (numero 93 al mondo) capace di dargli del filo da torcere per 2 ore e 10 minuti, ...