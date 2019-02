Scuola | Consiglio di Stato | via i diplomati magistrali dalle graduatorie a esaurimento

fanpage

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Doccia fredda per centinaia diche resteranno fuoria scorrimento (Gae) per l'abilitazione all'insegnamento. Lo ha deciso ildicon una doppia sentenza con le quali conferma un principio già enunciato nel 2017: "Il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per entrare in graduatoria".

