Paramount Channel compie tre anni e diventa Paramount Network

Paramount Channel compie 3 anni e diventa Paramount Network : Paramount Channel, il canale di intrattenimento Viacom International Media Networks Italia – azienda guidata dall’Amministratore Delegato Andrea Castellari – in onda sul 27 del digitale terrestre (DTT) e sul canale 27 di Tivusat, festeggia oggi il suo terzo compleanno. Un percorso lungo 1096 giorni fatto di grandi storie e successi, tra titoli cult e film in prima visione, serate esclusive dedicate alle grandi star, le serie tv più ...

Paramount Channel diventa Paramount Network. Le novità : Paramount Network Paramount Channel cambia nome. Il canale 27, che oggi festeggia il suo terzo compleanno, a partire da sabato 16 marzo 2019 si chiamerà Paramount Network, sulla scia degli analoghi canali del gruppo Viacom nel mondo. Segno immediato e distintivo di quest’evoluzione sarà anche il rinnovamento del logo. La nuova brand image vuole avere un aspetto più contemporaneo e moderno, specchio dei valori cinematografici del ...

San Valentino - dall’11 febbraio su Paramount Channel una rassegna dedicata alla festa degli innamorati : Paramount Channel festeggia San Valentino con la rassegna Paramount In Love ed una serie di film che riusciranno a scalfire anche i cuori più duri

Sono il numero quattro : Il Film Stasera su Paramount Channel : Alex Pettyfer è il protagonista del Film di fantascienza di DJ Caruso, in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Cast e personaggi di Take Two su Paramount Channel - dal 2 gennaio in onda l’erede sfortunato di Castle : Dagli stessi produttori di Castle, arriva anche in Italia Take Two su Paramount Channel (canale 27 del digitale terrestre), in onda in prima serata dal 2 gennaio 2019 con 3 episodi in prima tv in chiaro a settimana. La serie ambientata nella vivace Los Angeles contemporanea è un poliziesco dai toni di commedia che vede protagonisti Eddie Cibrian (CSI Miami) nei panni di Eddie, il migliore investigatore privato della città ma in crisi ...