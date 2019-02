Napoli-Juve | 800 uomini forze dell' ordine

Juventus - Cristiano Ronaldo a rischio per il Napoli : ROMA - Cristiano Ronaldo è in dubbio per il big match di domenica sera a Napoli. Nella partita di Bologna ha subito una botta alla caviglia sinistra: 'Sono previsti - informa la Juventus - controlli ...

Napoli : Verdi - accorciare con la Juve : Lo ha detto l'attaccante del Napoli, Simone Verdi, rispondendo alle domande degli studenti che questo pomeriggio hanno preso parte all'incontro "Sport-Educazione: storie, valori, testimonianze" ...

Calciomercato Inter : Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti : Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi ...

Pistocchi - che stoccata : “Napoli-Juve? Ecco che gara sarà” : Maurizio Pistocchi, intervistato ai microfoni di “Radio Marte”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di domenica tra Napoli e Juventus. Il noto giornalista ha definito la sfida del San Paolo un match tra “Popolo e potere”. Leggi anche: Icardi che frecciatina su instagram: Cancelo mette subito like -FOTO- Pistocchi: […] More

Serie A - timore per Napoli-Juventus : “niente vessilli bianconeri al San Paolo” : Serie A, Napoli e Juventus si affronteranno al San Paolo domenica sera per lo scontro al vertice della classifica Serie A, domenica sera si affronteranno Napoli e Juventus. Uno scontro al vertice tra due squadre che sono però distanti al momento in classifica. Anche se la corsa scudetto sembra difficile da riaprire, la rivalità tra le parti resta e la Questura ha acceso i fari sulla gara con lo scopo di limitare gli scontri tra diverse ...

Napoli-Juventus - allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, allerta – Da tempo a Napoli quella contro la Juventus è la sfida più sentita, in campionato, dell’anno. Talmente attesa dal popolo azzurro che spesso, negli ultimi tempi, è stata anche partita a rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico. Qualche anno fa Antonio Conte denunciò il tiro di sassi da parte di […] L'articolo Napoli-Juventus, allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri proviene da Serie A News ...

Icardi : il Napoli lancia l'affondo - ma la Juve sarebbe favorita dall'Inter : Attorno alla figura di Mauro Icardi si sta combattendo una battaglia di mercato estremamente complessa e che somiglia moltissimo ad una partita a scacchi la cui strategia è stata impostata già prima dell'inizio dell'attuale campionato di Serie A, e che sarebbe arrivata allo scontro finale. A rivelare tutto questo è stata per prima la rivista sportiva online "Tuttomercatoweb", che evidenzia come il presidente del SSC Napoli, Aurelio De ...

Altro che sold out - sono 28mila i biglietti venduti per Napoli-Juventus : Non è caccia al biglietto Non è affatto caccia al biglietto per Napoli-Juventus. Anche perché tante, troppe, sono le limitazioni imposte dal Casms. Ricordiamo che i non residenti in Campania possono acquistare il biglietto soltanto se in possesso di tessera del tifoso. Così come non è consentito per i napoletani con tessera acquistare più di un biglietto. E c’è anche l’allarme ordine pubblico per tifosi del Napoli e della Juventus ...

Napoli - Ancelotti ha già deciso nove titolari in vista della Juve : Come racconta il Corriere dello Sport , Carlo Ancelotti ha due dubbi di formazione in vista della Juve: 'Il primo dubbio è un ballottaggio tra Hysaj e Ghoulam : a destra ci va Malcuit, la coppia di ferro centrale è Maksimovic - ...

Maradona Jr non crede nello scudetto : “Napoli-Juve? Farei riposare i big per il Salisburgo” : Diego Armando Maradona Junior ha parlato della sfida di domenica sera tra Napoli e Juventus, un incontro meno importante di quello col Salisburgo Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, ha parlato del tanto atteso scontro al vertice tra Napoli e Juventus. Lui, tifosissimo partenopeo, sembra non sentire però molto l’incontro, a causa del grande divario che c’è in classifica tra le due squadre. Parlando a Radio ...

Napoli-Juve vietata agli “stranieri” : fuori almeno tremila tifosi : È bastata una sola frase a creare lo scompiglio. Quella diffusa dal Casms in merito ai biglietti per Napoli- Juventus, in programma domenica al San Paolo: «Per i non residenti in Campania, la vendita sarà limitata solo ai possessori della Tessera del Tifoso del Napoli». Una condizione – scrive il quotidiano La Repubblica nella sua […] L'articolo Napoli-Juve vietata agli “stranieri”: fuori almeno tremila tifosi è stato realizzato da ...

Da Napoli - che stoccata : “Forse si dimentica di Orsato in Inter-Juve” : Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’arbitraggio di Abisso in Inter-Juventus, mettendo in puntini sulle “i” sulle lamentele di Marotta, reo di aver contestato Abisso, ma aver sorvolato sulla direzione di gara dell’arbitro Orsato nelle passata stagione dopo Inter-Juventus. Leggi anche: Mercato […] More