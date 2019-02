Jovana Djordjevic | missione spezzacuori

gqitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) C'è una mora conturbante che sta mandando in tilt Instagram: il suo nome èe non vi sarà nuovo, dato che si tratta della moglie di Filip, attaccante del Chievo Verona (dal 2018, prima nella Lazio). Di professione modella, non ci ha messo molto a farsi notare dagli instagrammer italiani, anche grazie a degli scatti che mettono in particolare risalto le sue curve mozzafiato.L'ultima provocazione social diLe splendide immagini di, in cui ci si imbatte visitando il suo profilo Instagram (dove usa il nickname callmelolita), sono spesso condite da frasi, anche ironiche, un po' alla Oops, I did it again, a tema sex appeal che stuzzicano e divertono i suoi 291mila follower e 'catturano' sempre nuovi adepti. L'ultima la ritrae in un ascensore, «Came to break some hearts» ...

angelnolimits : Lady Djordjevic, allo specchio Lo scatto è super sexy - Salvucc20278465 : RT @Sport_Mediaset: Jovana, la moglie di #Djordjevic, scalda Instagram: guardate che curve! -