Jordyn Woods ha firmato un contratto con le Kardashian-Jenner | che le impedisce di

Jordyn Woods ha accennato allo scandalo tradimento confermando che è tutto vero : La BFF di Kylie Jenner ha baciato il fidanzato di una sorella dell'amica

Jordyn Woods avrebbe lasciato casa di Kylie Jenner dopo lo scandalo con il fidanzato di Khloé Kardashian : Tristan Thompson avrebbe tradito la sorella di Kylie con la sua BFF

Khloe Kardashian lascia Tristan Thompson : l'ha tradita con Jordyn Woods : Il giorno di San Valentino, dopo aver passato la giornata con la fidanzata Khloe Kardashian e la loro piccola True Thompson, riempiendole di rose rosse, Tristan Thompson sarebbe andato a una festa a Los Angeles. Secondo testimoni oculari avrebbe passato l'intera serata insieme a Jordyn Woods, lasciandosi andare a baci ed effusioni fino alle 7 del mattino. Jordyn è una modella di taglie forti americana, diventata famosa per essere la migliore ...