Il card Pell e lo stuprato segreto Roba da caccia alle streghe

Alla furia giacobina non basterà lo scalpo del cardinale Pell : Roma. Il presidente della Conferenza episcopale australiana, mons. Mark Coleridge, era uno dei più attesi al vertice sulla protezione dei minori nella chiesa della scorsa settimana. Sia perché l’Australia è da tempo terra di conquista per i media e le giurie popolari che puntano Alla giugulare di co

Pedofilia - Papa proibisce al cardinale Pell contatto con minori : Un caso "doloroso" per il Vaticano la condanna del cardinale George Pell per Pedofilia, il tesoriere del Vaticano, un caso non ancora concluso - ricorda la Santa Sede che è solo la sentenza di primo grado quella dei giudici australiani - ma nel frattempo, il Papa ha "proibito l'esercizio pubblico del ministero" e quindi "il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età". La posizione del Vaticano è stata chiarita dal direttore "ad ...

Australia : il cardinale Pell per la giuria è colpevole di violenza sessuale - dubitano i cattolici : Lo scorso 11 dicembre una giuria di un tribunale Australiano ha condannato il cardinale George Pell per atti sessuali su minori. La sentenza era rimasta segreta sino ad oggi per un ordine del tribunale Australiano dello scorso giugno. Anche se vari media, violando l'ordine, avevano già fatto trapelare indiscrezioni. Nel primo verdetto, avvenuto a ottobre 2018, stando a molte fonti Pell era stato trovato innocente da 10 membri della giuria e ...

Chi è il cardinale Pell e perché è stato condannato per abusi su minore : Il consigliere economico di Papa Francesco violentò due ragazzini di 13 anni nel 1996, secondo il tribunale di Melbourne. Ora rischia 50 anni di carcere. Il porporato australiano è il più alto prelato Vaticano condannato per pedofilia.Continua a leggere

Pedofilia : condannato cardinale George Pell - uno dei collaboratori di Papa Francesco : È bufera in Vaticano. il cardinale australiano George Pell, 77 anni, "numero 3" ed ex collaboratore di Papa Francesco, è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni da un tribunale di Melbourne. Le violenze, ai danni di due chierichetti tredicenni, sarebbero accadute nel 1996. L'ex tesoriere, che ora rischia diversi anni di carcere, ha sempre respinto le accuse; è il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere stato ...

Pedofilia - il cardinale Pell giudicato colpevole. Rischia fino a 50 anni di carcere : Il cardinale George Pell, principale consigliere finanziario di papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano, e' stato giudicato colpevole da un tribunale in Australia di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni e Rischia fino a 50 anni di carcere. - Il verdetto unanime dei 12 membri della giuria della County Court dello stato di Victoria e' stato emesso l'11 dicembre dopo oltre due giorni di deliberazione, ma reso pubblico solo oggi. ...