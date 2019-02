Casting per un film di Massimo Natale e una serie televisiva con riprese in Puglia

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)attualmente aperti per la realizzazione di un nuovo, dal titolo Generazione '80, diretto dall'ormai noto regista, e per una interessanteprodotta da Passo Uno. Nel primo caso si cercano giovani attori/cantanti e attrici/cantanti, per ruoli principali e secondari, nel secondo si selezionano figure varie, tra cui anche un giovane pianista.Generazione '80 Selezioni aperte per la ricerca di ruoli principali e secondari per una nuova importante produzione cinematografica diretta dal regista, che in passato ha direttodi indubbio valore come L'estate di Martino e Il traduttore. Il, dal titolo Generazione '80, è di genere commedia musicale, e prevede la collaborazione di due importanti coreografe come Cristina Arrò e Elena Ranchetti. In particolare, la richiesta è indirizzata verso attori/cantanti e attrici/cantanti, ...

GrandeFratello : La nostra @carmelitadurso è prontissima... e voi? ?? La nuova edizione di Grande Fratello è sempre più vicina! ?? Pe… - Biofafafa : RT @ElisabettaGall7: Uno va in barca invece che in aula, una finge di essere aggredita al supermercato, una non restituisce i soldi e incol… - MantiniRita : RT @ElisabettaGall7: Uno va in barca invece che in aula, una finge di essere aggredita al supermercato, una non restituisce i soldi e incol… -