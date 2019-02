Cannes | Alejandro Gonzales Inarritu presidente di giuria

ilfogliettone

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Saràildidel 72esimo Festival di, che prenderà il via il 14 maggio 2019. È la prima volta che a ricoprire questo ruolo c'è un regista messicano hanno detto Pierre Lescure,del festival e Thierry Frémaux, il delegato generale. Ma gli ultimi anni sono stati d'oro per i cineasti messicani, basti pensare a Guillermo Del Toro che con "La forma dell'acqua" ha vinto il Leone d'Oro a Venezia e 4 Oscar o al successo di "Roma" di Alfonso Cuaron che si è aggiudicato 3 statuette., 55 anni, ha già conquistato cinque Oscar nella sua carriera, quello alla regia per "Birdman" e "Revenant-Redivivo", per il miglior film e la sceneggiatura sempre per "Birdman", e un Oscar Special Achievement Award per l'installazione "Carne y Arena" di realtà virtuale, un omaggio ai migranti latini che rischiano la vita per raggiungere gli Stati ...

