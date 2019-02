Aston Martin DBS - La Superleggera è anche TAG Heuer Edition

Aston Martin - Confermata l'hypercar Project 003 : La Aston Martin ha diffuso un altro teaser della 003, la Hypercar a motore centrale che sarà lanciata nel 2021. Dopo averne dato notizia per la prima volta lo scorso settembre, la Casa di Gaydon ha voluto tenere alta l'attenzione degli appassionati mostrando la coda della biposto, che mette in evidenza i gruppi ottici a sviluppo orizzontale e la dimensione molto raccolta dell'abitacolo e del vano motore rispetto ai generosi parafanghi. L'assenza ...

Hypercar : Aston Martin Valkyrie - la F1 stradale omologata [GALLERY] : 1/12 ...

Aston Martin - al London Classic Car Show le auto più belle di ieri e di oggi [FOTO] : La Casa di Gaydon porterà alla kermesse londinese una gamma ricca e variegata di auto storiche e appartenenti alla produzione di oggi Aston Martin sarà una delle protagoniste indiscusse del prossimo London Classic Car Show dove porterà una gamma ricca e variegata di auto sportive sia di nuova produzione che di interesse storico. Il famoso produttore britannico di auto sportive di lusso sta promettendo ancora una volta ai visitatori del ...

Auto elettriche : Aston Martin punta sul suv “Lagonda All-Terrain Concept” [GALLERY] : 1/78 Lagonda All-Terrain Concept ...

Auto : ecco Rapide E la prima elettrica di Aston Martin [VIDEO] : Il primo veicolo elettrico di Aston Martin si chiamerà Rapide E. A mostrare le prime immagini del prototipo in anteprima è Andy Palmer, amministratore delegato della casa inglese. Con un breve video caricato sul proprio profilo Twitter, il presidente mostra le linee del tanto atteso primo modello totalmente elettrico della casa britannica. La notizia farà felici gli appassionati e non solo, finalmente l’EV inglese sta muovendo i primi ...

Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition : la bellezza oltre il tempo [FOTO] : La nuova Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition sfoggia una bellezza che non lascia spazio a dubbi Per oltre mezzo secolo, il nome DBS ha significato solo una cosa: la produzione definitiva Aston Martin. Una DBS è un concentrato distillato di tutto ciò che ha reso Aston Martin non solo uno dei marchi più ambiti nel settore automobilistico, ma in tutti i campi di attività, in tutto il mondo. Ora è arrivato la nuova Aston Martin DBS ...

Aston Martin Valkyrie - Disponibile il nuovo AMR Track Performance Pack : Per chi non ritiene la Valkyrie sufficientemente estrema la Aston Martin ha presentato l'AMR Track Performance Pack, che rientra nella gamma di personalizzazioni del programma Q By Aston Martin dedicato alla hypercar inglese. Questo esclusivo optional è riservato alle 150 vetture stradali, da non confondere con i 25 esemplari della AMR Pro pensata esclusivamente per i Track day.Solo per la pista. L'AMR Track Performance Pack include una ...

Aston Martin DBS Superleggera Tag Heuer Edition in serie limitata : Cinquanta esemplari appena, tanti saranno quelli di Aston Martin DBS Superleggera realizzati in collaborazione con TAG-Heuer . Indizi, pochi, perlomeno sulle peculiarità della SuperGT inglese lanciata ...

Aston Martin - Un versione speciale Tag Heuer per la DBS Superleggera : La Aston Martin presenta la DBS Superleggera TAG Heuer Edition, una serie limitata che sarà realizzata in soli 50 esemplari. La collaborazione con la nota firma dell'orologeria, che figura anche come sponsor nelle competizioni delle vetture inglesi, ha dato vita a un allestimento unico della nuova DBS Superleggera da 725 CV. Nero e rosso per la V12 biturbo. La personalizzazione punta tutto sulla tinta esterna Monaco Black, abbinata a ...

PIT STOP : Aston Martin - ora James Bond viaggia... in rosa FOTOGALLERY : Certo, di Cadillac del '59 rosa ne è pieno il mondo, ma questa vettura appare un po' troppo dirompente. Un verde, forse, di quello originale con il quale nasce la DB4 GT Zagato, magari sarebbe stato ...