The Division 2 si prepara all’Open Beta | dettagli su preload | date e orari

Nuovi clan per The Division 2 - Ubisoft ci spiega come funzionano : Scatterà il prossimo 15 marzo l'appuntamento con The Division 2. PlayStation 4, Xbox One e PC accoglieranno il secondo capitolo della saga nata nelle fucine di Massive Entertainment, ora sussidiaria svedese di Ubisoft. Un secondo capitolo più "grande, grosso e cattivo", che arriva a quasi tre anni dal capostipite e che, giocoforza, andrà a migliorarne praticamente ogni aspetto. Ancora una volta ci troveremo trascinati in uno sparatutto in terza ...

Il nuovo trailer di The Division 2 svela i dettagli dell'endgame : Con lo sviluppo guidato da Massive Entertainment in collaborazione con altri sette studi in tutto il mondo, The Division 2 (non perdetevi la nostra ultima prova) si propone come la nuova evoluzione di quell'esperienza GDR e sparatutto online open world che il primo gioco ha contribuito a creare. Ambientato sette mesi dopo la diffusione di un virus letale nella città di New York, The Division 2 immergerà i giocatori in una Washington D.C. ormai ...

La beta di The Division 2 è da record : In occasione di un conferenza con gli investitori, la beta di The Division 2 è stata dichiarata la beta di maggior successo di Ubisoft, riporta Psu.I giocatori hanno giocato una media di 5 ore ciascuno, mentre nel complesso il feedback è stato positivo. Una notizia che lascia ben sperare la compagnia francese e anche i fan dell'IP.Per quanto riguarda i pre-ordini di The Division 2, questi hanno superato significativamente i numeri registrati dal ...

Alle 21 : 30 giochiamo in diretta a The Division : Tempo di una nuova diretta dedicata a uno degli ultimi franchise lanciati da Ubisoft, quel The Division che il prossimo mese riceverà un sequel che dirà molto sulle ambizioni dell'IP.Intanto nella live odierna giocheremo a The Division ovviamente proponendo anche una sorta di confronto tra le meccaniche del primo capitolo e quelle che verranno proposte all'interno del sequel. Quali sono le novità di The Division 2? Come si evolverà l'IP di ...

Pubblicato il nuovo trailer live-action di The Division 2 diretto da Nicolas Winding Refn : Ubisoft sta preparando i fan all'imminente lancio di The Division 2 e, stavolta, lo ha fatto pubblicando un nuovo trailer dedicato al gioco.Grazie alla segnalazione di VG247, apprendiamo che sul canale YouTube di Ubisoft Italia, è comparso il trailer live-action diretto dal regista Nicolas Winding Refn (Drive, Solo Dio Perdona).Il video è piuttosto malinconico e mostra l'ambientazione post-apocalittica in cui si ritroverà la società ormai alla ...

Ecco perché The Division 2 non uscirà su Steam : The Division 2 non uscirà su Steam, e l'amministratore delegato di Ubisoft Yves Guillemot ha fornito una spiegazione di questa peculiare scelta. Il gioco, come riporta WCCFtech, sarà infatti lanciato solo su Epic Games Store e Uplay, vediamo duqneu le parole di Guillemot:"C'è un crescente numero di piattaforme di distribuzione digitale in lotta per i medesimi contenuti, con questo accordo abbiamo visto un'opportunità per aumentare la visibilità ...

Anche se The Division 2 sarà esclusivo di Epic Games Store i pre-order della versione PC superano quelli del primo capitolo : Epic Games Store ha messo a segno un grande colpo assicurandosi l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft: come saprete la versione PC del gioco 2 uscirà sul negozio di Epic e non arriverà su Steam.Nonostante l'approdo sul nuovissimo Store, i pre-order non ne hanno risentito, anzi, come segnala VG247, le prenotazioni hanno superato quelle del primo capitolo.Ovviamente, il gioco poteva essere prenotato in precedenza Anche su Steam, quindi di ...

Prenotando una copia PC digitale di The Division 2 avremo in omaggio un gioco Ubisoft : Se stavate aspettando l'occasione giusta per preordinare la vostra copia digitale di The Division 2 dovete sapere che è disponibile un'interessante offerta per voi. Preordinando una copia PC del gioco riceveremo infatti in omaggio, con questa interessante promozione, un altro gioco Ubisoft.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli sull'offerta: Read more…

Tom Clancy’s The Division 2 vi regala un secondo gioco Ubisoft : Ubisoft annuncia che prenotando una copia digitale per PC di Tom Clancy’s The Division 2 prima del 14 marzo 2019 sarà possibile ricevere una copia omaggio digitale in edizione standard per PC di uno dei seguenti titoli del catalogo Ubisoft: Watch Dogs 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands o Far Cry Primal. La versione PC di Tom Clancy’s The Division 2 è prenotabile su www.epicgames.com/store ...

L'open beta di The Division 2 ha finalmente una data ufficiale : finalmente sappiamo quando potremo mettere le mani su The Division 2. E' stata infatti annunciata L'open beta del gioco, che avrà inizio a partire dal primo marzo 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft: Read more…

Arriva l'open beta di The Division 2 : Finalmente sappiamo quando potremo mettere le mani su The Division 2. E' stata infatti annunciata l'open beta del gioco, la quale avrà il via a partire dal primo marzo 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft:Dopo la beta privata che si è svolta lo scorso fine settimana, Ubisoft ® ha annunciato che la Open beta di Tom Clancy's The Division ® 2 si terrà dall'1 al 4 marzo per PlayStation®4, Windows PC e la famiglia di dispositivi ...

Rispetto al primo capitolo - la beta privata di The Division 2 è stata seguita da molti meno utenti su Twitch : La beta privata di The Division 2 è terminata solo recentemente, purtroppo su Twitch il titolo non è riuscito a catturare molto l'interesse del pubblico. In effetti la beta di The Division registrò (all'epoca della sua uscita) un picco di 149.000 utenti mentre quella del secondo capitolo solo un modesto 105.000.Come riporta VG247, i numeri sono ancora più piccoli se comparati con altri shooter AAA, prendiamo per esempio Anthem, che ha avuto un ...

Uno sviluppatore potrebbe aver involontariamente confermato l'open beta di The Division 2 : Un membro del team di sviluppo di The Division 2 potrebbe aver involontariamente confermato l'esistenza di una beta pubblica nei piani di Ubisoft. Come riporta VG247, il fatto è avvenuto durante un recente livestream sul canale Twitch ufficiale del gioco, uno degli ospiti ha infatti affermato di come alcuni dei bug presenti nella beta privata sarebbero poi stati risolti in quella pubblica. Per ora non possiamo essere sicuri al 100% ...

Alle 20 giochiamo in diretta a The Division : alla scoperta delle differenze con il sequel : Tempo di una diretta piuttosto particolare in cui non mostreremo solo un titolo ma in cui cercheremo anche di proporre una sorta di analisi/confronto tra ciò che era e ciò che sarà.Nella live odierna giocheremo a The Division in co-op per portare avanti un'analisi/confronto tra le meccaniche del primo capitolo e quelle che verranno proposte all'interno del sequel. Quali sono le novità di The Division 2? Come si evolverà l'IP di Ubisoft? Quanto ...