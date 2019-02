Tassa sbarco a Venezia | ok Consiglio

Nati a Venezia esentati da'Tassa sbarco' : ANSA, - Venezia, 26 FEB - Chi è nato a Venezia e abita altrove sarà esentato dal pagamento del contributo di accesso alla città lagunare, la cosiddetta "tassa di sbarco" introdotta con la legge di ...

Venezia : albergatori Jesolo - Tassa di sbarco ci farà perdere turismo bassa stagione (2) : (AdnKronos) - A Zoggia l’Aja ha illustrato i dati che evidenziano come le prenotazioni siano in calo, cosa che giustifica la preoccupazione. Rispondendo ad una interrogazione in consiglio comunale, l’amministrazione aveva fatto sapere di avere chiesto a Brugnaro un intervento sulla tassa di sbarco:

Venezia : albergatori Jesolo - Tassa di sbarco ci farà perdere turismo bassa stagione : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Abbiamo espresso al sindaco tutta la nostra preoccupazione sull’applicazione della tassa di sbarco, da parte di Venezia, anche ai turisti che soggiornano nella costa Veneziana, sollecitandolo ad intervenire nei confronti del suo collega per non farla applicare”. Così

Tassa di sbarco a Venezia - Cipriani : 'Ennesimo ladrocinio' : Il padrone dell'Harry's Bar teme che gli introiti possano finire nelle casse del Mose. Per lo storico dell'arte Claudio Strinati, invece, andrebbe applicata anche nei piccoli borghi di paesi per ...

VENEZIA - CON LA MANOVRA ARRIVA IL TICKET DI INGRESSO/ Da 2 - 5 a 10 euro : ira sul web per la 'Tassa di sbarco' : VENEZIA, TICKET d'INGRESSO inserito dalla MANOVRA. Costerà fino a 10 euro e sarà valido solo per i turisti giornalieri e non per chi pernotterà

Venezia - arriva la 'Tassa di sbarco' : ANSA, - Venezia, 30 DIC - arriva la 'tassa di sbarco' a Venezia, in sostanza un ticket per chi - con qualunque vettore - arrivi nel capoluogo lagunare per turismo e non pernotti in città. E' una ...

Manovra - nel maxiemendamento c’è anche la Tassa di sbarco a Venezia : 2 - 50 euro per l’accesso in città e in Laguna : Dalle pieghe del maxiemendamento arriva un sostanzio aiuto economico per Venezia. La legge di bilancio autorizza, infatti, il Comune di Venezia a istituire una tassa di sbarco, ovvero un obolo che ogni turista che arriva in città deve pagare. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro a parlarne alcuni giorni fa, anticipando quello che si è puntualmente verificato. Nella giungla della finanziaria bisogna arrivare all’articolo che contiene il ...