Striscia | Nino di Uomini e Donne aggredisce Stefania Petyx

Striscia la notizia - accusato di truffa Nino Castanotto di Uomini e donne. La replica : Nino Castanotto, cavaliere del trono over di Uomini e donne, è al centro di una bufera sollevata da un servizio di Striscia la notizia. Una donna che ha lavorato 18 anni in quella che era la sua agenzia viaggi e diversi ex clienti, infatti, sostengono che l’uomo debba loro importanti cifre (40mila euro nel caso della ex dipendente) da quando l’attività è stata chiusa, “Mi ha fatto pagare un buono viaggio quando già stava ...

Adrian - Striscia la Notizia contro Nino Frassica : il caso della battuta copiata. E’ bagarre : Quando una battuta diventa un caso. Quale? Quella pronunciata da Nino Frassica durante la prima puntata del controverso Adrian: “Sai cantare? No. Sai ballare? No. Sai recitare? No. Allora sei perfetta per la televisione”. La frase incriminata, secondo Striscia la Notizia, sarebbe stata copiata dal comico Pucci, che la fece già nel 2018 durante il suo Big Show trasmesso su Italia 1. Ma Frassica non ci sta e replica a mezzo social. “Tornando nel ...